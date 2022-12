Peste 500 de oameni la primul spectacol dedicat tradiţiilor şi colindelor din Sibiu

Sala mare a Centrului Cultural "Ion Besoiu", cu o capacitate de 508 locuri, s-a dovedit, vineri seara, neîncăpătoare la primul spectacol din municipiu dedicat tradiţiilor, în care s-au cântat şi colinde, pe scenă impresionând studenţi artişti din Sibiu, Braşov şi Serbia.

"Am dorit neapărat să reînviem obiceiurile şi tradiţiile autentice preluate din satele din sudul Ardealului. Alături de prietenii şi vecinii noştri din Serbia sperăm că am adus pe scena de la Sibiu momente unice şi că am reuşit să deschidem într-un mod minunat sezonul colindelor şi a sărbătorii!", a declarat pentru AGERPRES directorul Casei de Cultură a Studenţilor Sibiu, Liliana Popescu.

Potrivit organizatorilor spectacolului, dragostea de cântec şi de joc, de cultură şi tradiţii s-au reunit într-un regal folcloric de excepţie.

Ansamblul Ardealului din Sibiu a început spectacolul în aplauzele publicului, cu un obicei de Crăciun de pe Valea Hârtibaciului din satul Ilimbav. Şi Ansamblul Studenţesc Junii Braşovului a prezentat un obicei de Crăciun din acest judeţ, fiind foarte apreciat de spectatori.

Sârbii din Ansamblul Abrasevic Kraljevo au fost o prezenţă deosebită în spectacol prin momentele artistice oferite publicului de la Sibiu.

Pe scenă au mai urcat interpreţii Florin Chiş, Denisa Ioana Bărbat şi Ionuţ Robert Pumnea.

Evenimentul a fost organizat de către Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu şi este co-finanţat de Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Primăria Municipiului Sibiu şi Consiliul Judeţean Sibiu.