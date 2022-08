Peste 5000 de articole unice în shopul Alessandro Design

Pentru că ne plac provocările, dezvoltăm în permanență magazinul online Alessandro Design. Iar asta înseamnă în primul rând reinvestirea unei părți consistente din profit și multă, multă muncă.

Dacă acum 2 ani, Alessandro Design avea 8 angajați si puțin peste 2,000 de articole unice, anul acesta shopul nostru online este pus în mișcare de peste 25 angajați, iar în depozitele noastre se regăsesc mai bine de 6,000 de articole unice.

Evident, o astfel de creștere a generat o serie întreagă de provocări, pe care a trebuit să le depășim cât mai rapid, deoarece dinamica pieții nu permite timpi morți.

Pentru a putea răspunde cât mai bine nevoilor clienților noștri, am început implementarea unor tehnologii moderne cu investiții uriașe.

1. Logistică inteligentă

Depozitele Alessandro Design găzduiesc în prezent mai bine de 6,000 de articole unice, listate in shopul online.

Acest lucru presupune o organizare eficientă, atât a modului de depozitare, cât și a întregului proces logistic, de la comanda plasată online de către client, până la încărcarea coletului în mașinile companiilor de curierat.

Pentru asta, am integrat una dintre cele mai moderne soluții de picking existente, automatizând întreg circuitul logistic. Am dorit și am reușit astfel să eliminăm 90% din erorile umane ce puteau apărea în timpul activităților de printare, picking sau coletare. Un număr redus de erori logistice îmbunătățește cu mult experiența de cumpărare pe care o traversează clientul.

2. Departament IT dedicat 24/7

Stabilitatea unui site de e-commerce este un factor cheie pentru întregul business. Firește că nimeni nu dorește să aibă un site instabil, cu atât mai puțin atunci când vorbim despre un shop online.

Pentru a ne asigura de faptul că Alessandro Design funcționează la parametrii optimi în permanență, am creat departamentul IT 24/7. Astfel, oricând un coleg de la acest departament poate răspunde si remedia o problemă apărută în procesele interne ale shopului.

3. Produse noi, actualizate periodic

Actualizăm periodic stocul de produse, în funcție de nevoile identificate în piață, cât și în funcție de nevoile particulare ale clienților noștri. Reușim astfel să avem mereu produse din cele mai noi trenduri, atât la nivel național, cât și mondial.

De aceea, în magazinul online Alessandro Design, clienții pot găsi una dintre cele mai diversificate game de produse de lifestyle si home & deco.

4. Mai multe categorii de produse

Pentru că știm cât de important este să ai de unde alege, adăugăm în permanență categorii noi pe www.alessandrodesign.ro. În prezent, vizitatorii noștri pot răsfoi cataloagele a 8 categorii de produse, de la Lifestyle până la Jucării pentru copii și de la ultimele modele de corpuri de iluminat led, până la textile și lenjerii de pat.

Investim în continuare în dezvoltarea unor noi game de produse, iar în curând clienții noștri vor avea parte de o surpriză plăcută, în acest sens.

Vă încurajăm să ne fiți alături și să urmăriți pagina de Facebook Alessandro Design pentru că pregătim și o importantă campanie de reduceri.

De asemenea, în toamna acestui an vom lansa câteva noutăți menite a ne aduce mai aproape de clienții noștri, atât online cât, de ce nu, și offline!

Vom dezvălui mai multe amănunte începând cu luna septembrie, atât pe pagina de Facebook Alessandro Design, cât și pe site-ul nostru, așa că țineți aproape de noi!