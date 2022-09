Peste 7% din fabricile de mobilă s-au închis: 'De ce Polonia poate și România nu?'

Peste 7% din fabricile de mobilă din România s-au închis anul trecut şi 10% dintre cele care lucrează înregistrează pierderi, potrivit datelor prezentate joi, într-o conferinţă de presă, de preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România, de Aurica Sereny, scrie Agerpres.

Aceasta a semnalat că Executivul trebuie să ia măsuri pentru a salva acest sector, care se confruntă cu creşteri de costuri provocate de scumpirea lemnului şi a energiei, dar şi cu lipsa materiilor prime.

"Industria mobilei din România este una dintre industriile care au fost performante în această perioadă. În 2018 a fost declarată poveste de succes a industriei pe o perioadă de 100 de ani chiar de către Ministerul Economiei (...) Dar în ultima perioadă noi am constatat că de la un an la altul în loc să crească producţia industrială, aceasta scade şi ne întrebăm care este cauza acestui lucru, întrucât avem potenţial să dublăm cifra de afaceri şi sunt comenzi şi toată Europa şi America doresc să aibă mobilă în casă din Europa şi nu din China, din zone din Asia (...) Dar ca să facem producţii avem nevoie în primul rând de lemn, lemnul este materia primă de bază pentru acest sector. Preţul lemnului a crescut la unele sortimente şi de 2,5 ori într-un an. Foarte multe probleme au fost în anii anteriori în special cu lemnul de răşinoase din zona Sucevei, acolo au fost cele mai mari preţuri la licitaţii, ceea ce făcut ca o serie de firme din industria noastră să fie foarte afectate, multe au intrat în pierdere şi după aceea chiar în închidere", a spus Sereny.

"Guvernul trebuie să ia nişte măsuri cum se iau şi în alte ţări. De ce în alte ţări se poate şi în România nu se poate? Polonia este ţara cu care noi concurăm cel mai mult pe pieţele externe, dar exportul nostru de mobilă este de 6 ori mai mic decât exportul Poloniei, pentru că acolo sunt programe speciale pentru export, pentru că producătorii de mobilă au lemnul asigurat. De ce Polonia a putut să declare industria mobilei ca industrie strategică şi România n-ar putea să facă acest lucru? Este un sector care are valoare adăugată brută în producţie de 55%, cel mai mult are sectorul IT, care are 57% dar beneficiază şi de o serie de facilităţi, industria mobilei nu beneficiază de niciuna. În industria auto, care oricum este susţinută prin programe gen Rabla, are valoare adăugată în producţie de 21%. Este studiu făcut de PIAROM, e adevărat acum câţiva ani, dar situaţia se menţine în continuare", a mai arătat Aurica Sereny.

Oficialul APMR a subliniat că industria mobilei este o industrie cu peste 50 % capital autohton, cu peste 5.500 de firme mici şi mijlocii.

"Guvernul trebuie să ia măsuri să susţină această industrie, pentru că are 57.000 de salariaţi, dar vreau să vă spun că, dacă îi luăm în calcul pe cei care sunt afectaţi sau vor fi afectaţi dacă acest sector cade în totalitate, vor fi până la 300.000.(...) Lanţul de fabricare este foarte, foarte complex .(...) Nu se poate ca un Guvern să nu ia măsuri pentru un sector care poate deveni un sector pentru viitor. Cu ani în urmă am participat la elaborarea documentului de politică industrială, când România a aderat la Uniunea Europeană şi cei de la Comisia Europeană spuneau că România trebuie să susţină acest sector, să-l dezvolte, pentru că românii au abilitate de prelucrare, au tradiţie de a prelucra lemnul, că avem păduri valoroase şi este păcat să exportăm lemn brut în loc să-l prelucrăm în mobilă şi produse de calitate superioară. Şi aşa este", a punctat Sereny.

"Preţul la export este mai mare decât preţul la import cu 37,3%, ceea ce arată că România exportă produse cu valoare adăugată şi importă, în cea mai mare parte, produse pentru populaţia cu venituri mici, din ţări precum Polonia, China, Turcia, Bulgaria şi Republica Moldova", precizează APMR.

România se află în prezent pe locul 12 la exportul de mobilier şi pe locul 25 la producţia de mobilă, conform analizei efectuate pentru industria mobilei de către Centrul pentru Studii Industriale - CSIL.

Aproape 90% din producţia românească de mobilă se exportă.

În ultimii 10 ani, respectiv în perioada 2011 - 2021, exportul total de mobilă al României a crescut de la 1,35 miliarde de euro la 2,5 miliarde de euro, respectiv cu 85%.

Principalele ţări destinatare ale exportului românesc de mobilă sunt Germania-18,4%, Franţa- 13,7%, Italia- 9%, Olanda - 7,4%, Slovacia -7,1%, Marea Britanie- 5,4%, Cehia- 4,8%, Spania- 3,8%, SUA- 3,1%, Belgia 3%.