Sindicatul europol anunţă că, în 14 septembrie, peste 90% din poliţiştii din cadrul IGPF şi IGPR vor primi sumele cuvenite pentru sporul de fidelitate, sporul de studii superioare şi pericol deosebit aferent salariului lunar (august 2020). ”Volumul foarte mare de muncă nu a făcut posibil emiterea tuturor dispoziţiilor de punere în plată”, anunţă sindicaliştii, potrivit news.ro.

”În data de 14 septembrie, peste 90% din poliţiştii din cadrul IGPF şi IGPR vor primi sumele cuvenite pentru sporul de fidelitate, sporul de studii superioare şi pericol deosebit aferent salariului lunar (august 2020). Spunem în proporţie de 90% pentru că volumul foarte mare de muncă nu a făcut posibil emiterea tuturor dispoziţiilor de punere în plată. Menţionăm faptul că punerea în plată a drepturilor calculate trebuia să se facă începând cu data plăţii salariilor din luna următoare împlinirii termenului de 120 zile, respectiv 14.10.2020 (Art. II din OUG. nr. 75/2020), însă spre surprinderea tuturor, se vor face mai devreme cu o lună. Plata retroactivă pentru perioada ianuarie 2020 – septembrie 2020 se va face la salariul încasat pe 14 octombrie 2020. De asemenea, eventualele neconcordanţe apărute vor fi corectate tot în luna octombrie”, anunţă, luni, Sindicatul Europol.

Potrivit sindicaliştilor, odată cu punerea în plată a acestor drepturi, respectiv includerea acestora în salariul de funcţie, vor creşte proporţional şi sporurile pe bază de pontaj ( sporul de noapte, sporul de sdsl si sporul de condiţii grele) pentru poliţiştii care lucrează în schimburi/ture.

Sumele primite vor fi cuprinse intre 120 si 300 lei, pentru poliţiştii care lucrează în schimburi/ture, sumele vor fi mai mari deoarece odată cu creşterea salariului de funcţie, va creşte şi valoarea sporurilor. Pentru perioada ianuarie-septembrie 2020, sumele primite vor fi cuprinse între 1000- 2500 lei.

Sporul de fidelitate se acordă pentru activitatea desfăşurata în instituţiile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţionala, în calitate de militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual, în cuantum de până la 20% (5% pentru 5 ani vechime, 10% pentru 10 ani vechime, 15% pentru 15 ani vechime si 20% pentru peste 20 ani vechime).

Sporul pentru studii superioare se acordă agenţilor de poliţie absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, în cuantum de 25% din salariul de funcţie dacă îşi desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite.

Sporul pentru pericol deosebit se acordă poliţiştilor care executa, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigari, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit în cuantum de până la 30% din salariul de funcţie.

Potrivit sindicaliştilor, punerea în plată a drepturilor recalculate rezultate pentru ultimii 3 ani (ianuarie 2017-ianuarie 2020 se va face eşalonat timp de 5 ani astfel:

• în primul an se va plăti 5% până maxim la data de 30.01.2021;

• în al doilea an se va plăti 10% până maxim la data de 30.01.2022;

• în al treilea an se va plăti 25% până maxim la data de 30.01.2023;

• în al patrulea an se va plăti 25% până maxim la data de 30.01.2024;

• în al cincilea an se va plăti 35% până maxim la data de 30.01.2025.

”În momentul de faţă, organizaţia nostră are pe rolul instanţelor de judecată pentru punerea în plată a acestor drepturi, peste 635 de dosare disjunse, astfel că plăţile primite din partea IGPR, IGPF sau IGI vor fi compensate cu plăţile retroactive pentru perioada 09.04.2015- 31.01.2017 (data punerii în aplicare de către MAI)”, au mai afirmat sindicaliştii.