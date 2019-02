Peter Frampton susține un turneu de adio contracronometru: Chitaristul se luptă cu o boală degenerativă care îi afectează degetele

Muzicianul englez Peter Frampton a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o boală rară degenerativă care îi afectează musculatura şi a anunţat că va susţine un turneu de adio în perioada iunie - octombrie, potrivit news.ro.

Citește și: Traian Băsescu, reacție dură la adresa ultimelor OUG pe legile justiției:’Ultima OUG este odioasă’

Născut în Anglia, în 1950, şi stabilit în Statele Unite, Frampton a devenit cunoscut ca membru al grupurilor Humble Pie şi The Herd. La începutul anilor 1970 a ales cariera solo, iar albumul live „Frampton Comes Alive!”, lansat în 1976, este cel mai de succes al său, vândut în peste 8 milioane de copii doar în Statele Unite.

De pe acest disc au fost lansate ca single-uri „Show Me the Way", „Baby, I Love Your Way" şi „Do You Feel Like We Do".

Solist, chitarist, compozitor şi producător, el a colaborat cu artişti precum Ringo Starr, David Bowie, dar şi Matt Cameron şi Mike McCready de la Pearl Jam.

„Ce se va întâmpla, din păcate, este că îmi va afecta degetele”, a spus el la emisiunea „CBS This Morning: Saturday” despre boala de care suferă. „Aşa că, pentru un chitarist, nu este foarte bine. Acum pot cânta bine, dar într-un an, poate că nu la fel de bine. Sunt un perfecţionist şi nu vreau să apar şi să simt că nu e bine ce fac. Ar fi un coşmar pentru mine”.

Turneul de adio din SUA şi Canada va începe în luna iunie şi se va încheia pe 12 octombrie. În plus, Frampton a declarat că lucrează la un material nou. „Din octombrie şi până acum două zile am făcut 33 de piese noi. Vreau să înregistrez cât de mult pot acum, din motive evidente”.

Frampton a fost diagnosticat cu IBM (Inclusion-Body Myositis) în urmă cu trei ani şi jumătate. Nu există un tratament care vindecă această boală, însă muzicianul încearcă unul experimental.