O nouă 'victimă' a presei - Petra Kvitova se retrage de la Roland Garros, după ce s-a accidentat la conferința de presă

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova, nr.12 mondial, s-a accidentat în timpul "obligaţiilor sale mediatice de după meci" şi a declarat forfait, marţi, pentru continuarea turneului de la Roland Garros, informează AFP, potrivit Agerpres.

"Cu un imens regret trebuie să anunţ retragerea mea de la Roland Garros. În cursul obligaţiilor mele mediatice, duminică, am căzut şi m-am accidentat serios la o gleznă", a anunţat jucătoarea în vârstă de 31 de ani pe reţelele de socializare, fără să ofere detalii despre circumstanţele accidentului.

"Din păcate, după ce am efectuat un RMN şi am discutat cu echipa mea, am luat dificila decizie că nu ar fi indicat să joc cu această accidentare. Este un incrddibil ghinion, dar sper să mă recuperez la timp în vederea sezonului pe iarbă peste două săptămâni", a spus aceasta în mesajul său.Kvitova, care a trecut duminică în primul tur de belgianca Greet Minnen (6-7 (3/7), 7-6 (7/5), 6-1), urma să joace miercuri cu rusoaicaElena Vesnina în turul secund.Accidentul lui Kvitova intervine în timp ce nr.2 mondial Naomi Osaka a provocat o undă de şoc refuzând să participe la conferinţele de presă pentru a-şi păstra sănătatea mentală, după care a anunţat luni că se retrage din turneu.