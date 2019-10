Petre Daea are zeci de şosete de lână: Nu îmi îngheaţă nici picioarele, nici mintea

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a dat asigurări că lui nu îi îngheaţă "nici picioarele, nici mintea" şi că este pregătit cu şosete de lână şi haine pentru condiţii grele, mai ales după ce a colecţionat zeci de perechi de şosete groase, croşetate, pe care le-a cumpărat din târgurile de producători agricoli şi meşteşugari la care a fost prezent, notează Agerpres.

Întrebat luni, la Sibiu, câte perechi de şosete de lână a reuşit să cumpere până acum de la ţărani, ministrul Daea a răspuns că are câteva zeci. "Nu am maşina cu mine acum, dar am. Cred că am câteva zeci, dar să ştiţi că le şi dau. Le-am dat şi la colegii mei şi când merg cu mine în teren, pentru că am cizme în teren. Am lopata în maşină, am cizme de teren în maşină, am lopata, am foarfeca de vie şi îmbrăcămintea pentru condiţii grele afară. Mie nu îmi îngheaţă nici picioarele de acum şi nu mi-a îngheţat nici mintea", a precizat el.Ministrul Petre Daea a ţinut să sublinieze că el este un susţinător constant al producătorilor români şi cumpără des produse româneşti, direct de la sursă."Prefer tot ce face românul", a spus ministrul Agriculturii.Ministrul Agriculturii a participat luni, la Sibiu, la deschiderea primului magazin din România, prin intermediul Casei Române de Comerţ Unirea. Acesta este un punct de desfacere pentru producătorii locali de brânzeturi din Sibiu şi se numeşte "Brânzărie". Magazinul se află în apropierea celei mai mari pieţe din oraş. La "Brânzărie", producătorii din judeţul Sibiu îşi vând produsele, fără a plăti nicio taxă. Statul suportă chiria acestui magazin, a spus ministrul Agriculturii.