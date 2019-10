Petre Daea: 'Cea mai importantă verigă din politica noastră agricolă este de a comercializa ceea ce produc fermierii'

Ministrul demis al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a inaugurat luni după-amiaza primul magazin din Bucureşti al Casei de Comerţ Agroalimentar "Unirea", având numai cuvinte de laudă faţă de cei care au reuşit să facă acest lucru, dar mai ales faţă de producătorii români, potrivit Agerpres.

El a îndemnat jurnaliştii şi cumpărătorii să cumpere şi să consume produse româneşti, pentru că "au un gust formidabil".

"România are potenţial, are oameni valoroşi şi iată că acum am putut vedea un al doilea magazin în Bucureşti, pentru că primul a fost la Sibiu cu produse tradiţionale. Până la sfârşitului anului, aşa cum ne-am făcut planul şi sper că acest plan va fi pus în aplicare, vom avea în fiecare capitală de judeţ un magazin. Produsele româneşti sunt realizate cu mult suflet, aici este foarte mult suflet pe care îl transferă producătorii către consumatori. Continuăm cu magazine la Craiova, la Slatina, la Piteşti, în Timiş şi în Teleorman", a spus Petre Daea.

El a precizat că astfel a apărut cea mai importanta verigă, aceea de a comercializa ceea ce produc fermierii.

Citește și: Jandarmeria reacționează! Dezvăluire despre așa-zisa destructurare a trupelor de intervenție

"Iată s-a concretizat şi visul pe care îl vedeam cu toţii şi îl speram cu toţii când PSD a lansat în campania de alegeri parlamentare aceste proiect şi apoi guvernul l-a prezentat cu susţinere bugetară. Iată că acest vis capătă culoare şi intră în spaţiul realităţii într-un loc foarte important din Bucureşti, lângă facultate, locul unde studenţii se pregătesc şi oamenii aşteaptă să fie serviţi cu produse româneşti. Este cea mai importanta verigă din politica noastră agricolă şi anume aceea de a comercializa ceea ce produc fermierii. De-a lungul celor trei ani am lucrat cu multă stăruinţă şi susţinuţi din bugetul aprobat în Guvern de a face această societate (Casa de Comerţ Unirea n.r.), casa unde fermierii să îşi poată valorifica produsele", a spus Daea.

Întrebat ce se va întâmpla cu acest proiect odată cu venirea noului Guvern, ministrul a răspuns: 'Sigur nu pot să îmi dau seama ce se va întâmpla, vreau să spun ce mi-aş dori: să lucreze, să muncească, să continue aceste programe".

Prezent la eveniment, profesorul Mircea Coşa, unul dintre iniţiatorii acestui proiect, a susţinut că echilibrarea balanţei comerciale şi creşterea producţiei interne a stat la baza acestuia.

"Acest magazin este începutul unui proiect de o anvergură extraordinar de importantă. Este un proiect de natură macroeconomică, această creştere de venituri de vreo doi ani, de salarii şi pensii, a crescut foarte mult cererea pentru produse agroalimentare, pentru alimente şi balanţa comercială s-a deteriorat, deci importam prea mult. Ideea care stă la baza acestui proiect este echilibrarea balanţei comerciale şi creşterea producţiei interne de produse agroalimentare, care duce la încurajarea producătorilor şi care duce până la urmă la înfiinţarea unei astfel de unităţi pe care sperăm să le frecventeze cât mai multă populaţie. Sunt produse strict româneşti şi asta ce înseamnă calitate şi preţ competitiv. Aş vrea ca această deschidere de magazin să fie inclusă într-un cadru mai larg de politici de echilibrare balanţei comerciale", a spus profesorul Coşa.

Citește și: Traian Băsescu aruncă bomba în cazul Caracal: Este și un distribuitor de fete în rețelele internaționale

Petre Daea a adăugat că astfel de magazine nu sunt uşor de condus pe o piaţă agresivă în care toţi doresc să câştige, iar unii "cât mai repede cu putinţă".

"Noi ne-am aşezat pe acest culoar cu interesul statal, cu interesul pe care l-a spus domnul profesor Coşa: de a echilibra balanţa, pentru că altminteri nu poţi. Nu poţi să echilibrezi neproducând şi nerealizând producţii şi apoi nevalorificându-se într-o reţea stabilă şi într-un mod civilizat cum este acesta. Este un început de drum şi mai avem multe de făcut şi de aceea îmi pun speranţa în continuitatea acestui proiect extrem de necesar pentru ţară", a subliniat Daea.

Întrebat de un jurnalist ce se va întâmpla cu aceste magazine când nu var mai exista producţie românească pe piaţă, acesta a replicat: "tot timpul există producţie românească".

"Din nefericire ea nu a avut spaţiu de prezentare, din nefericire nu a avut loc unde să fie valorificată producţia românească. Nu vă temeţi de acest lucru, pentru că România produce, dar din nefericire nu a avut unde şi nu a avut cum, pentru că chingile valorificării erau atât de stricte şi de restrictive, iar accesul era greoi şi uneori imposibil", a susţinut Daea.

În acelaşi context, şeful Casei de Comerţ Agroalimentar "Unirea", Adrian Izvoranu, a răspuns şi el că românii mâncau şi pe vremea când nu existau importatorii.

"Vreau să vă dau şi eu o veste: românii mâncau şi pe vremea când nu existau importatorii. De mii de ani locuitorii acestui teritoriu mâncau şi în lipsa importatorilor, sunt mâncăruri tradiţionale. (...) Foarte mulţi legumicultori au început deja să îşi încălzească spaţiile de recoltare şi asta înseamnă că o să avem roşii româneşti inclusiv iarna, iar preţurile vor fi preţurile pieţei fir-ar să fie, pentru că suntem într-o economie de piaţă, dar noi, Casa, vom încerca să le ţinem cât mai jos", a afirmat Izvoranu.

Citește și: Jandarmeria reacționează! Dezvăluire despre așa-zisa destructurare a trupelor de intervenție

În privinţa criteriilor care stau la baza intrării cu produse în astfel de magazine deţinute de stat, Petre Daea a afirmat că singurele criterii sunt legate de siguranţă şi calitate.

"Singurele criterii ca să vinzi în magazine sunt să ai un produs bun, sigur pentru piaţă şi pentru consumatori. Calitatea este cea care guvernează asemenea magazine. Condiţiile de calitate nu trebuie puse deoparte ci dimpotrivă ele intră cu calitate pe această uşă, calitatea fiind unul dintre obiectivele pe care Casa le urmăreşte", a mai spus Petre Daea.

Întrebat ce va face după ce va părăsi conducerea Ministerului Agriculturii, el a răspuns: "eu fac ce trebuie, ce am făcut dintotdeauna, dedicat profesiei şi muncii, voi face ceea am învăţat pentru că la mine odihna este rezolvată prin muncă".

La întrebarea dacă va lucra împreună cu familia, ministrul a susţinut că va lucra unde găseşte "cadenţa sufletească". "Şi găsesc cadenţa sufletească în ţara mea, indiferent unde, dar pentru ţara mea voi munci tot timpul cât Dumnezeu îmi va da răgaz şi cât Dumnezeu îmi dă această putere de a mă exprima şi îmi păstrează mintea de acum în aşa fel încât să fiu util ţării", a replicat Daea.

La o nouă întrebare privind întoarcerea sa pentru a lucra la ferma piscicolă a fiicei sale, oficialul MADR a răspuns: "Mânca-te-ar tata. Mă întorc în muncă şi în dorinţa de a face. Eşti perseverentă şi continui cu această perseverenţă. Îţi mulţumesc pentru grija pe care mi-o porţi, dar te-aş ruga să fii insistentă în continuare şi în grija pentru existenţa noastră, a tuturor, înţelegând că facem parte din generaţii diferite, dar trebuie să ne dorim acelaşi lucru. Eu sunt tot atât de tânăr la minte cum eram acum 20-30 40 de ani, când începeam activitatea de producţie ca inginer şi mă gândeam cum să fac mai bine uitându-mă în faţă, nu în spate. Motiv pentru care v-aş îndemna şi pe dumneavoastră să mă urmaţi în această conduită şi dacă vreţi să ştiţi unde voi lucra (...) şi ca să vă satisfac această curiozitate interpretată, pusă şi aranjată de dumneavoastră, vă spun că voi fi în România tot timpul, pentru ţara mea şi pentru noi toţi ca sa facem ce trebuie pentru ţară. Sunt aici, rămân aici şi îmi desfăşor activitatea aici", a răspuns pe un ton entuziast Petre Daea, în aplauzele mai multor cumpărători.

Citește și: Viorica Dăncilă și-a prezentat cele 10 obiective asumate, dacă ajunge la Cotroceni: Voi fi un președinte implicat al românilor de pretutindeni

În timp ce vizita magazinul şi se uita la produsele de pe rafturile acestuia, el a primit din partea preşedintelui Patronatului Ro-Fish, Marian Chiuzdioreanu, o icoană cu Sfânta Parascheva, că să "îi poarte noroc acestui proiect de ţară". Daea a mulţumit cu un "Doamne ajută!", s-a închinat şi a sărutat icoana.

El a stat la rând pentru a cumpăra mai multe produse, precum ouă, dulceţuri, conserve de fasole boabe şi bătută, roşii proaspete, dar din păcate nu toate produsele au fost marcate cu coduri de bare şi astfel s-a ales doar cu roşiile şi fasolea bătută, dar a promis că va reveni mai târziu pentru a le putea achiziţiona.

Magazinul din Bucureşti este situat foarte aproape de Piaţa Universităţii, pe strada Biserica Enei, şi are o gamă de produse româneşti tradiţionale provenite de la fermieri precum legume şi fructe, ouă, pâine, produse lactate şi mezeluri, dulceţuri, siropuri, miere şi conserve. Preţurile sunt comparabile cu preţurile din piaţă.

Magazinul are şi un colţ, făcut special pentru studenţi, unde aceştia por servi sandwichuri, sarmale maramureşene sau cârnaţi cu mămăligă, dar şi cafea - singurul produs care nu este românesc.