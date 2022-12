Petre Daea pune tunurile pe speculanții de carne, care cresc artificial preţurile înainte de Crăciun: Nu vreau să fiu cel care nu vede realitatea

"Sunt scumpiri peste tot în Europa şi ştim de ce. În primul rând, oferta este mai redusă, din cauza secetei şi din cauza scăderilor de producţie", spune ministrul Agriculturii, potrivit romaniatv.net.

Petre Daea recunoaşte că sunt preţuri mari, dar are şi explicaţii. Unele ţin de criza generală, de seceta din acest an, altele de nevoia comercianţilor de a se îmbogăţi peste noapte. În pragul sărbătorilor, preţurile au crescut tot mai mult, iar oamenii fac sacrificii pentru masa de Crăciun, aceştia ajungând să cumpere carnea de porc chiar şi cu 40 de lei kg. Ministrul Agriculturii, Petre Daea vorbeşte despre preţurile din magazine.

„Eu nu am văzut aceste preţuri până acum, pe care le spun oamenii. Eu nu pun la îndoială ce spun oamenii, dar am văzut şi în ţară, am văzut şi în Bucureşti, preţuri de 10, de 18 şi de 19 lei, nu am văzut preţuri de 40 de lei. Sigur, ca să aibă un asemenea preţ, poate fi un produs de foarte bună calitate, care se consumă în cantităţi mici. Sigur că există o scumpire, nu vreau să fiu cel care nu vede realitatea. O văd, dar o văd în integralitatea ei. Se antrenează, în curentul acesta al scumpirii, oamenii care vor să câștige ușor și repede, crescând artificial preţul. Spun că artificial, întrucât nu sunt motive obiective să crească prețurile, în condiţiile în care se remarcă o stabilizare privind energia, dar şi o scădere a preţului carburanţilor.

Sunt scumpiri peste tot în Europa şi ştim de ce. În primul rând, oferta este mai redusă, din cauza secetei şi din cauza scăderilor de producţie.

Pe de altă parte, au fost scumpirile generate de criza energetică şi, nu în ultimul rând, de războiul care există în preajma noastră, şi care a paralizat toate direcțiile de comercializare, a declarat Petre Daea.

De asemenea, Petre Daea a vorbit despre subvenţiile pe care urmează să le primească fermierii din România. „Am făcut acest lucru, Guvernul a făcut un asemenea efort şi merită să facem acest efort administrativ, anume să dăm subvenţiile şi despăgubirile pentru calamităţi, am pus în mişcare şi Planul Naţional Strategic. Ieri au plecat hotărârile de Guvern pentru punerea în mişcare a Planului Naţional Strategic”, a încheiat ministrul Agriculturii.