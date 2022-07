Petre Daea: Voi continua programele pe care le-a început Adrian Chesnoiu

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunţă că va continua programele începute de predecesorul său Adrian Chesnoiu. Daea consideră că ”cel mai mare rău pentru agricultură este atunci când întrerupi programele începute”, afirmând în acest context că susţine stabilirea prin lege a unor obiective pentru acest domeniu, în aşa fel încât ele să devină obligatorii pentru cei care vor conduce ministerul.

”Voi continua programele pe care le-a început şi pe care le-a derulat foarte bine Adrian Chesnoiu. Le-a pus în operă, le-a executat bine, le-a dezvoltat în perioada cât a stat, într-un cuvânt a continuat programele pe care le-am început în 2017-2018-2019, cu întreruperea aceea, zic eu, atât de dureroasă pentru ţară. Pentru că, să ştiţi de la mine, din experienţa proprie, din cunoştinţele în domeniul din efortul pe care l-am făcut pentru agricultura ţării indiferent unde m-am aflat, pot să concluzionez că cel mai mare rău pentru agricultură este atunci când întrerupi programele începute. De aceea am spus-o foarte clar să nu întrerupem programele pe care le încep indiferent cine şi indiferent de către cine ar putea fi întrerupte în momentul în care apar schimbări la conducerea Ministerului Agriculturii. Şi nu întâmplător am pornit în realizarea obiectivelor agriculturii ţării româneşti de la acea necesitate de a le autoriza prin lege, în aşa fel încât forţa legii să îi oblige pe cei care vin să le execute. Aşa se face că am dat legea pentru programul naţional de irigaţii. Practic este prioritatea numărul unu a ţării” a afirmat Petre Daea, sâmbătă după-amiază, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Agriculturii a precizat că are în vedere şi dezvoltarea zonei montane, despre care spune că a ”fost văduvită de lipsa de atenţie din partea decidenţilor”.