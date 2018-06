Petre Lărăzoiu își nuanțează poziția, după reacția FULGER a Administrației Prezidențiale

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a declarat, vineri, pentru Agerpres, că a fost chemat de unul dintre consilierii preşedintelui Klaus Iohannis, care i-ar fi comunicat că şefului statului i se cere imperios de către o asociaţie emiterea unui decret de revocare din funcţie a magistratului.

"M-am întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu (consilier prezidenţial - n.r.), la cererea dânsei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos să vin până la dânsa că are o misiune ingrată. Mi-a spus: uite, am hârtia aceasta (o cerere de la Fundaţia VeDem Just, prin care solicită preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, să pună în discuţie mandatul lui Petre Lăzăroiu - n.r). Zic: ştiu, e o aberaţie, circulă de vreo două săptămâni, eu nu iau în consideraţie. Pai da, dar zice: preşedintelui i se cere imperios să se emită un decret. Cu ce obiect? Păi, decret de revocare a ta. Zic: ştii bine că nu are niciun temei, nu are nicio prerogativă. Da, dar suntem în situaţia în care, dacă nu emite acest decret, ne dă în judecată respectiva asociaţie, dacă îl emite ne dai tu în judecată. Eu am zis: bineînţeles că aşa va fi", a relatat Petre Lăzăroiu.

"Nu m-a chemat la Cotroceni, că nici nu m-aș fi dus, ci că am avut o întâlnire cu dânsa. E adevărat că dânsa a dorit să discute cu mine și nu eu am căutat-o", a spus Petre Lăzăroiu.

Inițial, Petre Lăzăroiu a explicat că din partea Administrației Prezidențiale s-a căutat exercitarea unei presiuni.

REACȚIA Administrației Prezidențiale

”Ieri, 14 iunie, orele 14:30 - 15:00, am avut o întâlnire cu consilierul prezidențial pe probleme juridice, doamna Simina Tănăsescu, la cererea acesteia, nu la cererea mea. Printre altele, mi-a spus că are o sarcină ingrată și, când am ajuns în birou la dânsa, mi-a arătat pe o hârtie, care a circulat acum ceva vreme de la fundația VeDem Just care cerea, nici mai mult, nici mai puțin, președintelui CCR să pună în discuție mandatul meu. I-am spus că este o aberație, dar dumneaei mi-a zis că președintelui i se cere un decret de revocare a mea din funcție. I-am spus că președintele nu are această prerogativă, pentru că revocarea se face doar de către plenul CCR. Mi-a răspuns: `Da, așa este, numai că dacă noi nu dăm curs și președintele nu emite decretul, asociația ne va da în judecată, iar dacă-l emitem, ne vei da tu în judecată`. Zic: `Evident că o să vă dau în judecată`. Nu știu dacă doamna profesor a vorbit în nume personal sau în numele președintelui, dar, după felul în care am fost anunțat, după felul în care s-a purtat discuția, cred că se intenționează emiterea unui decret, chiar dacă este fără valoare juridică, de revocare a mea. Repet, președintele nu are posibilitatea legală de a da acest decret.

Problema nu ar fi atât a mea, cât a CCR. Dacă se dă un astfel de decret și eu îl voi contesta, firește, până se pronunță justiția, președintele poate spune: „Nu o revoc pe doamna Kovesi, întâi trebuie să mă lămuresc cum e cu mandatul lui Lăzăroiu”.

Textul care mi-a permis să fiu numit pentru un mandat întreg este în vigoare. Ideea de bază este că se vrea neapărat să fie creată o presiune”, a spus Lăzăroiu pentru sursa citată.