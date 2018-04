Petre Roman, prima reacție după mișcarea lui Augustin Lazăr: 'Sunt revoltat. Această cerere o găsesc absurdă'

Fostul premier, Petre Roman, s-a arătat revoltat de decizia lui Augustin Lazăr, care a transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmăririi penale, în dosarul Revoluţiei, faţă de el, Ion Iliescu şi Gelu Voican Voiculescu.

„Nu am fost înștiințat în niciun fel și această cerere de urmărire penală mă găsește în situația de a fi pur și simplu revoltat. Sunt uluit de această chestiune. Era să-mi pierd viața la baricadă. Nu am avut niciun fel de implicare, de niciun fel, în legătură ce ceea ce s-a întâmplat în zilele acelea. Am fost chiar în situația de a fi țintă a focurilor de armă. (...) Această cerere de urmărire penală o găsesc pur și simplu absurdă”, a spus Petre Roman, la Antena3.