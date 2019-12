Petrescu vrea ca numărul purtat de Culio să fie retras de la CFR: 'Dacă îmi daţi 20 de milioane de euro, nu găsesc un jucător ca el'

Antrenorul Dan Petrescu vrea ca numărul 19 purtat de mijlocaşul argentinian Juan Emmanuel Culio să fie retras de la CFR Cluj, anunță news.ro.

"Aş fi preferat să vină după aceea şi să facă un meci de retragere, să fim şi noi relaxaţi, şi antrenorii şi jucătorii. Aşa a fost un meci cu presiune maximă şi pe mine şi pe jucători şi până la urmă a ieşit bine, mai ales că Culio a marcat un gol incredibil. E prima oară când portarul advers greşeşte pentru mine, de obicei portarii erau cei mai buni de pe teren. Asta înseamnă că el merită orice respect şi de aceea îl vreau în staff-ul meu. Mi-a promis că merge acolo să joace şase luni (n.r. - în Argentina), să facă şcoala de antrenori şi revine şi speră să mă găsească antrenor tot la CFR şi să fie secundul meu. De obicei se ţine de cuvânt. Eu am o relaţie specială cu el. Imi spunea mereu să mă întorc, altfel se lasă de fotbal. De aceea m-am întors, voia să mai joace. Nu mai era lumea mulţumită cu el aici, pentru că nu prea mai juca, era accidentat. A zis că dacă m-am întors o să joace şi o să facă tot ce zic eu. De obicei nu prea ascultă. i-am spus să joace cât mai bine şi apoi să fie antrenorul meu secund. Sută la sută un Culio nu mai găsim, asta e clar. Şi dacă îmi dai 20 de miliaone de euro. O să zică lumea că iar exagerez. Eu un Culio nu mai găsesc. Eu i-aş retrage numărul pe care îl are, pentru că un aşa caracter, un om, un spirit nu mai găsim. A făcut toate antrenamentele de parcă ar fi fost ultimul din viaţa lui, toate antrenamentele. Eu nu am mai văzut aşa profesionist, nu am antrenat şi nici nu am jucat. Am jucat cu jucători mari de tot, cu mari personalităţi. L-am rugat frumos să nu vorbim prea mult înainte de acest meci pentru că voiam să mă concentrez la meci. Azi erau trei lucruri importante, tragerea la sorţi, meciul cu Astra şi retargerea lui Culio. Pentru mine nu era important decât meciul cu Astra. I-am spus-o şi lui Culio. <Îmi pare rău, asta este realitatea, după aia o să vorbim şi de retragerea ta, avem timp. Acum, hai să ne concentrăm doar pe meciul cu Astra!>", a declarat Petrescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CFR Cluj a revenit pe primul loc în Liga I după ce a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, în ultimul meci al etapei a XXI-a. Budescu a fost eliminat după două cartonaşe galbene, primul pentru proteste, iar al doilea pentru un fault asupra lui Culio. Aceasta este prima înfrângere a lui Bogdan Andone ca antrenor al Astrei, în Liga I, după opt victorii la rând. Au marcat Burcă '23 şi Culio '84.

Înaintea partidei, Culio, care a jucat ultimul lui meci pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, a primit o plachetă şi un tricou inscripţionat pe o parte cu "Mulţumim" şi pe spate cu "230", reprezentând numărul de meciuri jucate la formaţia ardeleană. Camora i-a cedat banderola de căpitan al echipei la acest meci.

Culio va juca şi în ultima partidă a CFR-ului din acest an, sâmbătă, cu FC Volntari, în Pipera, apoi se va întoarce în ţara lui natală, Argentina, unde îşi va continua cariera. Mijlocaşul a luat această decizie din motive familiale.