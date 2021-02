Piaţa asigurărilor a încheiat anul 2020 cu o creştere de 5%, anunță ASF

Piaţa asigurărilor din România a ajuns, în anul 2020, la un volum al primelor brute subscrise de 11,5 miliarde lei, în creştere cu 5% faţă de anul anterior, potrivit news.ro.

Anul trecut, pe segmentul asigurărilor generale, valoarea primelor brute subscrise a ajuns la 9,28 miliarde lei, în creştere cu 6% faţă de anul 2019. În acelaşi timp, primele brute subscrise aferente asigurărilor de viaţă au scăzut uşor, cu 2%, ajungând până la valoarea de 2,22 miliarde lei.

”Ponderea pieţei asigurărilor în Produsul Intern Brut a fost, anul trecut, de aproximativ 2,3%. Consider că această piaţă are un potenţial foarte mare şi sper că în timp ponderea în PIB va creşte. Remarc însă faptul că, deşi a traversat o perioadă complicată, piaţa s-a comportat bine, judecând lucrurile în actualul context generat de pandemia COVID-19”, a declarat Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu, în cadrul conferinţei ”Quo Vadis!” cu tema Digitalizarea asigurărilor - prioritate ZERO.

În 2020, piaţa RCA a atins valoarea de circa 3,97 miliarde lei, cu 5% mai mult faţă de anul anterior, în timp ce pe clasa A3 – CASCO primele brute subscrise au ajuns la 2,41 miliarde lei, în creştere cu 4% în comparaţie cu anul 2019.

”Îmi doresc ca prin intermediul decontării directe obligatorii, prin accentuarea procesului de digitalizare, dar şi prin alte reglementări pe care le avem în plan să echilibrăm piaţa asigurărilor şi să diminuăm dependenţa de segmentul asigurărilor auto obligatorii. Trebuie să încheiem eternele dispute care se poartă în jurul subiectului RCA”, a mai declarat Preşedintele A.S.F.

Piaţa asigurărilor de sănătate a ajuns, anul trecut, la valoarea de 451,45 milioane lei, ceea ce reprezintă o creştere de 18% faţă de anul precedent. O creştere susţinută (68%) au avut şi asigurările de garanţii, care au ajuns la un volum al primelor brute subscrise de 464,52 milioane de lei.