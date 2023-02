Piaţa de asigurări de viaţă din România a crescut cu 1,43% în 2022 , la peste 2,6 miliarde de lei

Piaţa de asigurări de viaţă din România a crescut anul trecut, comparativ cu 2021, cu 1,43%, la peste 2,6 miliarde de lei, a afirmat, joi, Valentin Ionescu, preşedintele Institutului de Studii Financiare (ISF) şi director general al Direcţiei Generale Asigurări, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

"Ne-am uitat la evoluţia pieţei de asigurări de viaţă din România, 2022 comparativ cu 2021, şi am observat anumite tendinţe, anumite comportamente, având în vedere aceste cifre pe care le avem la sfârşitul anului 2022, în sensul că primele brute subscrise pe asigurări de viaţă nu au avut neapărat o creştere foarte mare. Avem o variaţie de 1,43% în plus faţă de 2021. Am ajuns la subscrieri de 2,647 miliarde de lei. Cum spuneam, o creştere uşoară, de 1,43%. Totuşi, am observat o creştere ceva mai mare, de peste 5%, pe poliţele de viaţă simple, acele care acoperă decesul şi invaliditatea. Probabil datorită pandemiei, familiile din România s-au gândit să-şi încheie aceste poliţe de viaţă care nu au o componentă investiţională. În schimb, poliţele de viaţă care au această componentă investiţională au scăzut ca valoare, de la 744 de milioane de lei în 2021 prime subscrise, la 625 de milioane de lei în 2022. De remarcat faptul că pe indemnizaţiile brute plătite de asigurători în anul 2022 au crescut destul de mult, în sensul că, aşa cum spuneam mai devreme, aceste poliţie de viaţă şi-au demonstrat utilitatea", a susţinut Ionescu.

Acesta a participat la conferinţa "Quo Vadis 2023!", cu tema "Asigurările de viaţă: Stimul pentru economie, sprijin pentru consumatori pe timp de criză", eveniment organizat de Fundaţia Institutul de Studii Financiare şi trustul de presă DC Media Group.

Plăţile făcute de companiile de asigurări au crescut cu aproape 27% în 2022, faţă de 2021, de la 1,231 miliarde de lei în 2021 la peste 1,562 de miliarde de lei în 2022.

El a menţionat că la finalul anului 2022, cele mai active companii pe această zonă erau NN Asigurări de Viaţă, cu peste 36,6% cotă de piaţă, BCR Asigurări de viaţă, cu 17,37% cotă de piaţă, şi Allianz, cu peste 10,3% din piaţă.

La rândul său, Marian Siminică, director executiv în cadrul ISF, a prezentat un sondaj din care reieşea că 87,8% dintre respondenţi au auzit de asigurările de viaţă, dar numai 9,2% au declarat că au una activă.