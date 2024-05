Piața de turism din România va exploda: Trei mari grupuri internaționale vin în țara noastră cu oferte imposibil de egalat de către agențiile locale

RTK, Coral și Join Up sunt trei dintre grupurile internaționale de turism care au pătruns pe piața din România pentru a oferi românilor pachete de vacanță în afara țării.

Piața de turism locală, dominată de antreprenorii români, devine un punct de interes pentru marile grupuri internaționale de turism. Apetitul tot mai crescut al românilor pentru vacanțe s-a tradus în ultimii ani prin creșteri impresionante ale sumelor cheltuite pe călătoriile în afara țării. În 2023, românii au cheltuit 8,4 miliarde de euro pe vacanțele în afară, cu aproape 20% mai mult față de anul anterior, conform Ziarul Financiar.

Pe măsură ce piața crește, interesul străinilor pentru ea crește și el, însă nu pentru a aduce turiști străini în România, ci pentru a trimite românii în vacanțe în afara țării. Specificul local arată o concentrare pe segmentul de outgoing, adică pe trimiterea turiștilor români în destinațiile din afara țării, în timp ce puțini operatori aduc turiști străini în România.

Grupurile internaționale se înscriu și ele în acest trend și intră în România pentru a ocupa o parte din piața locală.

RTK este cel mai nou grup de turism care și-a anunțat intrarea pe piața locală. RTK România este subsidiara grupului internațional RTK, care are două sedii centrale, în Luxemburg și Germania. Grupul de turism nu are activități de operare turistică, ci reprezintă o asociație a peste 3.000 de agenții de turism. RTK va opera pe segmentul business to business, făcând legătura între agențiile de turism din portofoliul său și operatorii locali de turism.

Astfel, agențiile de turism locale vor avea acces la portofoliul de pachete de vacanță ale turoperatorilor din cadrul asociației RTK. Grupul mai are subsidiare în Belgia, Olanda și Austria.

Tot pe segmentul business to business, Join Up, parte din grupul ucrainean cu același nume, a intrat pe piața din România acum doi ani. Din grupul Join Up face parte și compania aeriană Sky Up Airlines, care operează curse charter pentru agenția de turism.

Grupul Join Up a pornit în Ucraina și distribuie pachete turistice prin intermediul a 10.000 de agenții de turism pe piețele din Ucraina, Moldova, Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania și România.

Oferte mai bune pentru românii care vor să plece în vacanțe exotice

Un alt operator străin care a intrat pe piața locală este Coral Travel, parte din grupul turc OTI, care, pe lângă agenții de turism, are și hoteluri în portofoliu. Coral Travel are peste 50 de birouri în Germania, Turcia, Rusia, Belarus, Georgia, Lituania, Estonia, Letonia, Egipt, Thailanda, Spania, Grecia și Emiratele Arabe Unite.

Toate cele trei grupuri de turism au intrat în România pentru a trimite turiștii români în vacanțe în afara țării.

Atât turoperatorii internaționali, cât și agențiile de turism locale oferă cam aceleași destinații pentru piața locală, cu mici excepții, precum Turcia, Grecia, Bulgaria, Croația, Spania, Italia, Egipt și Tunisia.

Spre deosebire de turoperatorii locali, grupurile internaționale vin cu o ofertă turistică diferită. Datorită dimensiunii și volumelor lor, au o putere de negociere mult mai mare cu furnizorii de servicii, precum companii aeriene sau hoteluri, astfel că pot obține pachete la hoteluri, înscrise în anumite standarde, la prețuri competitive.

Avantajul antreprenorilor locali este că au reușit să creeze branduri puternice de turism în piața locală, de care mulți turiști au auzit.

În ultimii ani, un singur brand internațional a reușit să intre în topul celor mai mari agenții de turism după volumul de vânzări înregistrat, și anume DerTour, parte din grupul german Der Touristik. Grupul german a reușit să crească semnificativ pe piața locală după ce a achiziționat activitățile de turism ale grupului Eurolines, deținut de Dragoș Anastasiu.

Companiile străine, nu doar din sectorul turistic, au mai avut încercări de a intra pe piața locală, însă fără succes. Grupul german Lidl a lansat în România magazinul online de vacanțe Lidl Tour, care nu a rezistat mai mult de cinci ani pe piața locală.

Platforma a fost închisă în primăvara anului 2021, în plin an pandemic. Lidl Tour oferea pachete turistice atât pentru România, cât și pentru alte piețe, de la croaziere la safari în Africa și sejururi în Maldive. Pe lângă pachetele proprii, Lidl Tour colabora și cu agențiile locale care ofereau pachete precum Karpaten sau Accent Travel.