Piaţa muncii în IT este una dintre cele mai active din România, fiind în Top 5 industrii angajatoare, iar fiecare angajat din IT primeşte zilnic trei propuneri de job, arată o analiză realizată de o agenţie de recrutare şi consultanţă în aceste domeniu, conform Agerpres.

La nivel naţional, sunt între 130.000 - 135.000 de angajaţi în companii care au ca activitate principală software şi servicii IT, conform celui mai recent studiu ANIS, dar chiar şi aşa, angajatorii se confruntă cu fluctuaţia şi deficitul de personal, atâta timp cât cererea de forţă de muncă, de peste 20.000 de joburi noi/an, depăşeşte oferta reprezentată de cei aproximativ 10.000 de specialişti noi, anual."Angajatorii au probleme atât în recrutare, cât şi în retenţia angajaţilor. Este o piaţă dictată de către candidaţi şi angajaţi. Aceştia au mereu opţiuni, au de unde să aleagă. Iar opţiunile sunt, de cele mai multe ori, bune sau chiar foarte bune. Fiecare candidat din IT, interesat să schimbe jobul, are cel puţin trei oferte pe care le ia în considerare la momentul deciziei de schimbare. Fiecare angajat din IT primeşte zilnic minim trei propuneri de job pe LinkedIn. În această situaţie, angajatorul are cel puţin trei competitori - alte companii - care îl ofertează pe acelaşi candidat. În plus, din cauza deficitului de personal calificat şi specializat, companiile trebuie să renunţe de multe ori la unele criterii de angajare, doar pentru a avea oameni cu care să livreze. Potrivit Salesforce Research, aproape 70% dintre recrutori percep procesul de recrutare în IT, în 2022, ca pe o provocare mult mai mare faţă de acum cinci ani", a declarat Laura Ciornei, fondatoare şi managing partner Let's talk HR.Potrivit analizei, odată cu lucrul remote din ultimii doi ani, specialiştii români au acces la o varietate mare de oferte de job, oferite de companii din afara ţării, mai ales pe macro-sectorul Informaţii şi Comunicaţii per ansamblu, iar diferenţa este legată de oferta salarială. Companiile din afara ţării îi vor plăti cu sumele din afară, prin urmare se creează o discrepanţă foarte mare între ceea ce poate oferi o companie din România şi ce poate oferi una străină, atrag atenţia reprezentaţii agenţiei de recrutare şi consultanţă HR."De foarte multe ori, aşteptările salariale ale candidaţilor depăşesc bugetul companiei. Astfel, acestea ajung adesea să mărească bugetele agreate iniţial, doar pentru că nu găsesc resursele de care au nevoie, cu sumele din grila de salarizare a companiei. O altă soluţie pe care o folosesc este reorientarea spre candidaţi care nu întrunesc întru totul cerinţele stabilite iniţial, însă care au potenţial şi ar putea îndeplini cu succes activitatea respectivă, în condiţiile unui buget rezonabil. Angajatorii din IT au început să fie deci mai flexibili, poate chiar mai puţin pretenţioşi în privinţa aşteptărilor de la candidaţi, iar recrutarea a devenit un subiect care '˜arde' pe lista de priorităţi a echipelor de management şi HR", a adăugat Laura Ciornei.O altă provocare din sfera recrutării tehnice este diferenţierea faţă de alte companii. Mulţi angajatori din IT nu au acel EVP (employer value proposition) cu care să se diferenţieze faţă de alte companii din industria de IT, arată analiza agenţiei de recrutare.Potrivit sursei citate, marea majoritate a ofertelor în domeniu sunt oferte bune din punct de vedere financiar (deci devine o provocare tot mai mare să ofertezi un candidat cu o sumă mai atractivă), dar nu doar financiar. Candidaţii sunt "bombardaţi" cu propuneri care presupun salarii mari, proiecte de multe ori interesante, tehnologii de multe ori aşa cum îşi doresc (de actualitate, provocatoare tehnic, diverse) şi un pachet de beneficii extra-salariale pe măsură.Specialiştii HR consideră că nu doar recrutarea va da bătăi de cap companiilor, ci şi retenţia, pentru că nevoia de profesionişti în IT va creşte în continuare."IT-ul, alături de producţie şi vânzări, se numără printre familiile de joburi cu cea mai mare fluctuaţie de personal din 2021: 23%. Dificultăţile în a păstra angajaţii provin şi din carenţele ce pot apărea în cultura organizaţională, în condiţii de lucru remote: este o adevărată provocare să construieşti o echipă în adevăratul sens al cuvântului, dacă anual 1 din 4 angajaţi părăsesc organizaţia şi dacă echipa este distribuită 100% remote. Mai mult decât atât, odată resimţite oarecare nemulţumiri la adresa locului de muncă, un angajat din IT are oricând opţiunea de a accepta participarea la un interviu, întrucât recrutarea în IT înseamnă headhunting şi specialiştii sunt căutaţi în permanenţă de către alte firme. Indiferent de nivelul de experienţă, putem vorbi de o piaţă în care angajaţii îşi selectează angajatorul, atât prin alegerea jobului, cât şi prin decizia de a rămâne într-o organizaţie", se menţionează în analiza realizată de Let's talk HR.Agenţia de recrutare şi consultanţă HR este axată pe industriile creative, cu focus pe IT: Recrutare, Executive Search, Diagnoză organizaţională, Consultanţă strategică în HR, Dezvoltare organizaţională, Programe de employee engagement şi team building prin teatru de improvizaţie.