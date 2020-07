Piaţa spaţiilor de birouri din Bucureşti a fost afectată puternic de pandemia de coronavirus - Scădere de 45%

Piaţa spaţiilor de birouri din Bucureşti a fost afectată puternic de pandemia de coronavirus în primul semestru al anului 2020, cererea fiind în scădere cu 45%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unei analize a companiei de consultanţă imobiliară Avison Young, notează Agerpres.

"Cererea totală de spaţii de birouri s-a aflat într-un trend descendent, înregistrând o scădere puternică din cauza pandemiei: 112.000 mp, cu 45% mai scăzută în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Cererea netă reprezintă 72.000 mp cu tranzacţionaţi (aproximativ 65%) şi este împărţită între cerere nouă (71%) şi relocări în interiorul stocului de spaţii de birouri moderne (29%). Comparând structura cererii noi înregistrate în S1 2020 cu situaţia din S1 2019, suprafaţa închiriată de companiile interesate să deschidă noi operaţiuni în România a scăzut cu 80%. Pe de altă parte, au crescut cu 9% relocările din spaţii de birouri vechi, precum vile sau apartamente, în spaţii de birouri moderne", arată analiza.Potrivit sursei citate, zona de Centru Vest rămâne preferată companiilor interesate de spaţii de birouri noi, atrăgând o treime din volumul cererii nete înregistrate în Bucureşti în prima jumătate a acestui an, urmată de zona de Nord (18%) şi zona de Sud (13%).În acelaşi timp, tranzacţiile de renegociere au însumat 39.500 mp, cu 25% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Cea mai mare parte a spaţiilor pentru care s-au renegociat termenii contractuali se regăsesc în zona de Centru Vest şi în zona Piaţa Presei Libere - Expoziţiei."Cei mai dinamici chiriaşi ai primului semestru au continuat să fie companiile din sectorul IT&C, cu 25% din cererea netă, urmaţi de companiile din Finance/Banking/Insurance (21%) şi cele din domeniul Serviciilor Profesionale (17%). Cele mai mari tranzacţii de închiriere derulate de aceste companii au fost cele de renegociere şi relocările din spaţii vechi în spaţii modern de birouri", susţin specialiştii Avison Young.Pe de altă parte, rata generală de neocupare a spaţiilor de birouri moderne din Bucureşti la finalul S1 2020 este de 9,8%, cu 80% mai ridicată faţă de finalul anului 2019. În total sunt 315.000 mp de spaţii de birouri disponibile pentru închiriere, cea mai mare parte a acestora (23%) aflându-se în zona Pipera Nord.În schimb, Zona de Sud are o rată de neocupare aproape de zero, iar cele mai mici rate de neocupare se înregistrează în Barbu Văcărescu - Floreasca (3,5%), Zona de Vest (3,8%) şi Piaţa Presei Libere - Bd. Expoziţiei (6%) şi zona de Centru Vest (13%)."Rata generală de neocupare a spaţiilor de birouri moderne ar putea să crească în continuare, dacă ţinem cont de faptul că în prezent sunt în construcţie spaţii de birouri de aproximativ 345,000 mp cu dată de finalizare până la finalul anului viitor", afirmă David Canta, Managing Director Avison Young.Potrivit analizei, multe proiecte nu au reuşit să fie gata la termen. Rata finalizării construcţiilor noi a scăzut cu 50%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Vestea bună este că dezvoltatorii nu sunt descurajaţi şi construiesc în continuare.Până la finalul anului vor fi finalizate alte patru mari proiecte în zone precum Centru Vest, Barbu Văcărescu sau Floreasca. Nivelul chiriei pentru spaţiile de birouri moderne din Bucureşti a rămas stabil, 19 euro/mp/lună. Informaţiile sunt prezentate în cel mai recent studiu realizat de Avison Young, cel mai mare broker imobiliar din Canada, cu birou şi în România."Conceptul de "work from home" (WFH), testat înainte de doar câteva companii, a devenit foarte popular în acest an al pandemiei. Deşi chiriaşii încă analizează efectele implementării acestui concept, se disting două puncte de vedere principale: companiile vor avea nevoie de acelaşi spaţiu sau mai puţin din cauza WFH sau vor avea nevoie de acelaşi spaţiu sau mai mult pentru a-şi desfăşura activitatea - ţinând cont de distanţarea fizică", susţine David Canta, Managing Director Avison Young.Potrivit analizei Avison Young, stocul spaţiilor moderne de birouri a ajuns în primul semestru la 3,22 milioane de metri pătraţi, ceea ce înseamnă o creştere de doar 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile în care specialiştii se aşteptau la începutul anului la o cerere record pe acest segment. În prima jumătate a anului 2020 au fost finalizate şase proiecte de birouri cu o suprafaţă totală închiriabilă de 107.000 mp. Cei mai dinamici chiriaşi rămân companiile din sectorul IT&C, care acoperă 25% din cererea netă.Compania de consultanţă imobiliară Avison Young are peste 5.000 de specialişti în 'real estate', care oferă servicii profesioniste de consultanţă imobiliară, centrate pe clienţi, în peste 100 de birouri din 15 ţări, printre care şi Canada, SUA, Mexic, Marea Britanie, Germania sau România. Compania oferă proprietarilor şi chiriaşilor servicii de consultanţă în investiţii imobiliare, tranzacţii de leasing, finanţări şi împrumuturi ipotecare pentru proprietăţi hoteliere, de birouri, retail, industriale şi rezidenţiale.