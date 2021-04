Pictorul britanic David Hockney denunță operele de artă integral virtuale: sunt o înşelătorie

Pictorul britanic David Hockney, în vârstă de 83 de ani, a afirmat că nu înţelege nebunia iscată de "cripto-artă", în special de colajul digital al americanului Beeple, adjudecat în martie pentru 69,3 milioane de dolari, scrie Le Figaro, informează News.ro.

Faţă de entuziasmul frenetic care a izbucnit de la începutul anului în legătură cu NFT şi cu ascensiunea artei digitale, David Hockney nu pare convins de ceea ce unii numesc deja un "nou capitol în istoria artei".

După retragerea sa în Normandia, pictorul, ale cărui tablouri se vând cel mai scump pe piaţa de artă, mărturiseşte că nu înţelege entuziasmul stârnit de opera digitală a lui Beeple: "Am văzut imaginile. Sunt mici lucruri ridicole, în realitate. Nu am înţeles ce este".

Alături de Jeff Koons, pictorul britanic este unul dintre cei doi artişti în viaţă care nu a fost depăşit de vânzările operelor lui Beeple, propulsat pe locul trei în ierarhia celor mai scumpi artişti actuali din lume după vânzarea lucrării "Everydays: the First 5000 Days". Un adevărat seism în lumea artei, vânzarea record a operei de artă 100% virtuală, certificată în mod autentic de NFT, a atras atenţia lui David Hockney, dar fără să-l convingă.

Conform artistului, ecosistemul NFT ar fi "o asociaţie internaţională de escroci", a afirmat el într-o înregistrare pentru podcastul Waldy & Bendy's Adventures in Art. Intervievat de criticul englez de artă Waldemar Januszczak, pictorul a mărturisit că nu prea înţelege ce se întâmplă. "Nu ştiu... Am citit despre acest subiect, dar nu m-a interesat mult. Pentru mine este cu adevărat o escrocherie", a spus el.

Construită pe tehnologia blockchain rezistentă la manipulare, NFT funcţionează precum certificate de autenticitate virtuale universale "ataşate" de obiecte diverse: un clip, o imagine, un text, o melodie. "Nu înţeleg. Ce cumpără? Pur şi simplu nu ştiu", s-a întrebat pictorul.

Ca reacţie la afirmaţiile lui David Hockney despre imprimarea artei digitale, artistul american Beeple, 39 de ani, a scris cu umor pe Twitter: "Băieţi, vreau să devin cu adevărat legitim, caut recomandări de imprimante. Bugetul meu este de 69 de milioane de dolari".

În ciuda scepticismului său privind NFT, David Hockney rămâne optimist şi încrezător în viitor. Artistul nu mai caută altă lumină decât pe cea a soarelui din Calvados. "Am 83 de ani, nu mai am chef să călătoresc, sunt bine aici", a declarat el. "Nu am niciun vizitator, este fantastic". O izolare benefică creaţiei. "Am ceva de făcut: să pictez".