'Pictură pentru pace': Un proiect al cercului de pictură al Palatului Copiilor din Bistriţa, inspirat de războiul din Ucraina

Peste 60 de copii de la cercul de pictură al Palatului Copiilor din Bistriţa au realizat o expoziţie inspirată de războiul din Ucraina, având ca temă centrală pacea, iar lucrările au fost expuse la o galerie de artă din centrul istoric al municipiului.

Vernisajul expoziţiei "Pictură pentru pace" a avut loc miercuri seara, în prezenţa directorului Palatului Copiilor, Diana Morar, a pictorului Marcel Lupşe şi a inspectorului şcolar Vasile Duda, alături de micii artişti mai aflându-se părinţi, bunici şi fraţi sau surori.

În debutul manifestării, s-a ţinut un moment de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina.

Directorul Palatului Copiilor Bistriţa a explicat că ideea acestei expoziţii a venit în luna februarie, dar tema a fost aleasă după momentul 24 februarie, când a început războiul în ţara vecină, iar copiii s-au arătat interesaţi să transmită un mesaj de pace şi de încurajare, potrivit Agerpres.ro.

"Fiind februarie, discutăm cu copiii din grupa de performanţă, ne întrebam oare ce să pictăm, ce-am putea să facem noi pentru o expoziţie. Sigur că ne-am dorit o expoziţie în care tema să fie cea care leagă toate lucrările. Nu prea aveam idei şi a venit 24 februarie şi am fost ferm convinşi de ce avem de făcut, pentru că şi copiii erau cumva interesaţi, informaţi despre acest subiect şi acel moment ne-a marcat pe toţi. Prin această expoziţie, eu şi copiii am încercat să arătăm ceea ce noi am înţeles sau ceea ce noi ne dorim. Pacea este o valoare pe care probabil că am preţuit-o înainte mai puţin decât o preţuim acum şi această expoziţie este modul în care elevii cercului de pictură au încercat să o exprime. (...) Sper ca acest gând bun, acest nucleu de bunătate să se extindă şi să facă totul să fie mai bine", a spus Diana Morar, în deschiderea expoziţiei.

Printre lucrările expuse se numără şi o lucrare colectivă a copiilor refugiaţilor ucraineni cazaţi la o tabără din localitatea bistriţeană Herina, care are şi un mesaj în limba ucraineană ce îndeamnă la fericire.

Micii artişti, cu vârste cuprinse între 3 şi 16 ani, au fost felicitaţi pentru lucrările realizate şi au primit în dar câte un exemplar din romanul "Micul prinţ" al lui Antoine de Saint-Exupery şi câte o ciocolată.

Expoziţia a fost realizată cu sprijinul Asociaţiei "Grigore Moisil" şi al Asociaţiei "Catharsis", dar şi al unui bunic care a dorit să îşi arate susţinerea faţă de pasiunea nepoatei sale pentru pictură, şi va rămâne deschisă până la sfârşitul săptămânii viitoare.