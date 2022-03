Piedone continuă atacul la Nicușor Dan: Lucrează împotriva cetățenilor Capitalei

”Nicușor Dan, Primarul General al Mun. București reprezintă pentru Mun. București și pentru cetățenii acestuia o problemă mult mai serioasă decât părea să fie acum un an. În această perioadă scurtă de timp, Nicușor Dan a efectuat mai multe acțiuni conștiente și deliberate împotriva cetățenilor Capitalei.”, susține primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.

”Așa cum arătam anterior - AICI, prin care am arătat o serie de nereguli comise de Nicușor Dan, redăm mai jos ultimele informații pe care le-am obținut cu privire la demersurile întreprinse de Primarul General pentru suspendarea PUZ-urilor Sectorului 2, 4 și 5.

După cum am arătat anterior, Nicușor Dan a ”complotat” în acest sens cu un ONG prieten (unul dintre numeroasele ONG-uri prietene care îl sprijină în acțiunile sale) respectiv Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, pentru a formula o acțiune având ca obiect suspendarea următoarelor acte administrative: HCGMB nr. 339/13.08.2020, HCGMB nr. 443/26.07.2018 și HCGMB nr. 242/18.06.2020, prin care au fost adoptate PUZ-urile Sectoarelor 2, 4 și 5.

Respectiva acțiune formulată de Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis a avut drept pârâți pe Mun. București (prin Primar General) și Consiliul General al Mun. București (CGMB) fără ca părți în dosar să fie și UAT-urile vizate de în mod direct de actele administrative mai sus menționate. UAT-uri de sector sunt cele care la nivel administrativ implementează în mod efectiv documentația urbanistică vizata, prin emiterea de autorizații de construire și care practic sunt instituțiile care primesc și soluționează astfel de cereri și care beneficiază efectiv de investițiile realizate în baza PUZ-urilor.

Dosarul nr. 37533/3/2021 s-a judecat într-un secret absolut, existența sa nefiind publică, pentru ca astfel Nicușor Dan să se asigure că nu va întâmpina nicio opoziție din parte niciunei persoane interesate, si să poată obține mai facil o hotărâre nelegală.

Vestea pronunțării hotărârii (Sentința Civilă nr. 860/17.02.2022) a venit ca un adevărat șoc atât pentru instituțiile de la nivelul sectoarelor cât și pentru proprietarii de imobile și investitori, cu atat mai mult cu cat hotărârea este vădit netemeinică și nelegală, deoarece instanța nu s-a aplecat să verifice susținerile formulate de Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis ci s-a mulțumit doar să le preia ca atare.

Totodată, este absolut inexplicabil de ce judecătorul Ionel Răileanu nu și-a ridicat niciun semn de întrebare cu privire la faptul că pârâtul Mun. București depune atâtea eforturi și militează pentru admiterea cererii reclamantului deși, în calitate de pârât, acesta trebuia să se apere și nu să îmbrățișeze acțiunea reclamantului. Alt semn de întrebare ar fi trebuit să fie reprezentat de faptul că pârâtul CGMB (emitentul actelor administrative a căror suspendare a fost solicitată) nu a exprimat nicio poziție în cauză și nici nu a participat la judecarea cauzei, prin consilier juridic sau avocat.

Din actele depuse la dosar, rezultă că Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis a folosit în susținerea cererii înscrisuri întocmite la cererea Primarului General, reclamantul nejustificând cum a intrat în posesia acestora. În realitate, înscrisurile au fost înmânate personal de Nicușor Dan către Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis pentru a formula acțiunea.

Pe de altă parte, Primarul General Nicușor Dan, în calitate de reprezentant al Mun. București, a luptat pentru admiterea acțiunii și pentru pronunțarea cat mai rapida a unei hotărâri de suspendare a HCGMB-urilor mai sus menționate, acționând în mod activ și deliberat împotriva instituției pe care o reprezintă, a Mun. București și a cetățenilor săi.

Nicușor Dan își continuă campania începută pe vremea când era reprezentant al Asociației Salvați Bucureștiul și ulterior președinte al USR, considerând că, din poziția acestuia de Primar General și folosindu-se de funcția publică pe care o deține, își poate face jocurile politice astfel încât să poată câștiga capital politic de la cei care încă mai cred că Bucureștiul trebuie salvat de la progres și dezvoltare, împiedicând astfel investițiile imobiliare, dezvoltarea infrastructurii, construirea de școli, grădinițe, spații de servicii, locuri de agrement, etc.

Toate aceste lucruri nu se mai pot realiza în următorii 4-5 ani în absența PUZ-urilor pe cate Nicușor Dan le-a suspendat și pe care dorește să le anuleze, deoarece acesta este termenul pentru elaborarea si aprobarea unor noi PUZ-uri coordonatoare pentru fiecare sector in parte.

În mod concret Nicușor Dan nu dorește un oraș care să se dezvolte, cu infrastructură, cu locuinte noi, cu venituri noi la buget, cu creșterea gradului de confort al cetățenilor și care oferă un nivel de trai mai bun, ci urmareste să concentreze puterea în mâinile sale pentru cel puțin urmatorii 2 ani și să decidă singur si discretionar cine și ce construiește în acest oraș.

Astfel, dezvoltarea orașului va rămâne la bunul său plac. Ignora si faptul ca pentru elaborarea și aprobarea PUZ-urilor pe care urmareste sa le anuleze, și care erau absolut necesare pentru dezvoltarea orasului, deblocarea investițiilor și a infrastructrurii au fost investiți bani publici iar documentația aferentă PUZ-urilor respective a trecut prin mai multe filtre de analiză a legalității, din partea autorităților competente.

O altă chestiune care nu poate fi trecută cu vederea este reprezentată de atitudinea CGMB, care a stat în pasivitate totală în cadrul Dosarului nr. 37533/3/2021, în sensul că:

- Nu a depus întâmpinare;

- Nu a depus niciun fel de înscrisuri;

- Nu s-a apărat în niciun fel, deși au existat hotarari judecatoresti prin care au fost respinse cereri de suspendare ale acelorasi PUZ-uri.

In calitate de emitent al actelor administrative, CGMB ar fi trebuit, daca se apara in mod corespunzator si cu buna-credinta, sa aiba o atitudine energica in acest dosar si sa isi exercite o aparare corespunzatoare, ceea ce insa nu s-a intamplat.

Aceasta atitudine procesuala poate avea doua cauze:

- Fie CGMB nu a stiut de existenta dosarului, actele de procedura (cerere de chemare in judecata, citatii, etc.) fiindu-i ascunse

- Fie Primarul General Nicusor Dan si-a folosi influenta pe care o are din scaunul pe care il ocupa, determinand astfel institutia si functionarii acesteia ce trebuiau sa ii asigure apararea sa nu intreprinda nicio masura in acest sens si astfel sa isi incalce atributiile care le reveneau.

Avem teama ca aceasta institutie (CGMB) nu va exercita nici calea de atac a recursului impotriva hotararii nelegale pronuntate de instanta de fond, datorita influentei exercitate de Nicusor Dan, sens in care Primaria Sector 5, prin primarul acesteia, a adresat o sesizare Curtii de Conturi a Romaniei, pentru ca aceasta sa verifice circumstantele in care isi desfasoara activitatea functionarii din cadrul celor doua institutii precum si actiunile Primarului General si ale functionarilor din cadrul celor doua institutii si sa ia masurile care se impun.

In realitate, toate aceste actiuni nelegale ale lui Nicusor Dan, daca nu vor fi zadarnicite, vor afecta in mod negativ si pe termen lung orasul Bucuresti, precum si pe toti locuitorii acestuia. Consideram ca Nicusor Dan nu poate fi lasat sa foloseasca in continuare functia publica si parghiile pe care le-a dobandit in calitate de Primar General pentru a-si aduce la indeplinire scopurile personale respectiv sa concentreze puterea doar in propriile maini astfel incat sa castige capital politic, realizand astfel un folos necuvenit.

Instantele de judecata au inceput sa inteleaga dimensiunile si scopurile actiunilor lui Nicusor Dan, astfel Curtea de Apel Bucuresti a anulat o hotarare de prima instanta prin care Nicusor Dan a obtinut o victorie provizorie prin mentinerea HCGMB nr. 68/2021 de suspendare a PUZ-urilor de sector, ceea ce inseamna ca instantele au depasit momentul initial de timiditate sau de simpatie fata de dl. Nicusor Dan si se apleaca deja cu atentie asupra chestiunilor de legalitate ale acestor acte.

Atât timp cât oamenii si institutiile nu vor ceda in fata ilegalitatilor lui Nicusor Dan, nu vor abandona soarta Bucurestiului exclusiv in mainile acestuia si nu se vor preda dictaturii administrative pe care doreste sa o instaureze, Bucurestiul va mai avea o sansa sa se transforme intr-un oras european modern.

Este nevoie de implicarea tuturor celor interesati, a tuturor institutiilor cu atributii in verificarea celor mentionate mai sus precum si de instante de judecata obiective si impartiale, care sa se aplece asupra dosarelor si sa verifice in mod temeinic sustinerile Primarului General Nicusor Dan, facute prin intermediul unor diverse ONG-uri care se erijeaza in reclamanti.”, mai susține edilul.