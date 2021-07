Piedone le ia fața celorlați primari din București. A ieșit pe străzi în plină caniculă pentru a împărți apă bucureștenilor nevoiți că iasă din case (VIDEO)

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone împreună cu Poliția Locală Sector 5 au împărțit apă, atât trecătorilor ce se aflau în miezul caniculei pe străzi, cât și persoanelor care călătoreau cu mijloacele de transport în comun, în condiții inumane.

Edilul a urcat împreună cu echipa sa în diferite mijloace de transport în comun, pentru a oferi oamenilor câte o sticlă cu apă dar și pentru a vedea în ce condiții călătoresc aceștia, fără aer condiționat, la temperaturi de peste 40 grade.

De asemenea, Primarul Sectorului 5 a făcut o vizită și bunicii căreia în trecut i-a venit în ajutor cu o tarabă, pentru a-și putea vinde produsele în condiții decente. De data aceasta, edilul s-a asigurat că femeia are apă și toate cele necesare.

Acțiunea va continua și în zilele următoare, cu ajutorul Poliției Locale Sector 5, atât cât temperaturile extrem de ridicate vor continua să creeze probleme locuitorilor sectorului.

"Astăzi, am ieșit din nou pe străzi dar am vrut să văd și situația din mijloacele de transport în comun. Situația nu-i deloc roz. Împreună cu polițiștii locali am împărțit apă prin tramvaiele-cuptor! În alea fără aer condiționat, de pe vremea lui Pistruiatu’! Da, da... În alea mâncate de rugină!!! În care nu călătorești, ci... faci saună!!! Voi continua să fiu în teren, indiferent de temperaturi!”, a precizat primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.