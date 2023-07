Piedone nu se lasă – A scos lumea la asfaltare când e momentul propice pentru asta. Operațiunea ` ouă Asfaltique a la Piedone`

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare că vrea să recupereze cat se poate de repede perioada cât a fost închis, pe nedrept potrivit deciziei finale a Înaltei Curți și de Casație și Justiție, la penitenciar.

După câteva raiduri prin cartiere, acum Pirdone a intrat puternic într-o campanie de turnat covor asfaltic exact în perioada propice – pe căldură:

”Caldură mare, monșer.

Astăzi... am prăjit “ouă Asfaltique a la Piedone”. Fără șorț, fără bonetă, fără bucătărie și... fără scule fițoase. Direct pe asfaltul proaspăt turnat, promis oamenilor de pe Crizantemelor.

Oameni buni, dragi gurmanzi, stimați chefi bucătari... vedeți în clip cum m-am descurcat.

Am făcut și cinste c-o apă rece, meșterilor din șantier! La final de lucrare... o să cinstim și-o bere! Că așa-i în familia comunității noastre: când muncim... muncim, când isprăvim... chefuim.

Vreo 36 de grade au fost la umbră. Sub cerul liber... cuptor. Nădușeală mare, ca-n miez de vară, deh...

Pentru măcar un bob de răcoare în plus, polițiștii locali au distribuit apă proaspătă în comunitate. Prin tramvaiele cuptor, pe trotuare, pe unde am putut și cât am avut... am împărțit.

Am deschis și câteva module de prim ajutor în cartiere. Cu apă, cu pat, cu umbră, cu răcoare și cu asistență medicală. Sa fie sănătate, sa fie bine!

N-am scăpat de urât însă nici astăzi...

Încă mă chinuie, încă ne pândește...

Să vă povestesc pe scurt: am vrut să cumpăr un buchet de flori pentru scumpa mea doamnă de acasă.

Zic... să iau direct din piata florilor, de la Coșbuc. Celebră, deh... Cobor din mașină și... ce să vezi, ce să miroși? Nici vorbă de parfum de roze, nici vorbă de miresme îmbietoare!... Hoit! Damf acru!

Da, da... pestilențial, oameni buni. Motivul? Dezgustător... Unii distinși florari își făcuseră obicei să-și arunce gunoaiele peste gard, la vecini, într-o curte nelocuită. Cât gunoi? Zeci de tone!

Am început sa-l ridicam...

Pentru florarii de la Coșbuc, mesajul este simplu și clar: n-am sancționat pe nimeni! Dar... dacă de mâine încolo văd gunoaie acolo, la stradă sau oriunde, printre tarabe... închid piața!

Momentan... nu voi mai cumpăra flori din piața Coșbuc! Sunt destui florari ordonați în Sector, așa că am de unde alege flori pentru doamna mea.

Luăm o pauză acum, iar mâine dimineață pornim de la capăt cu treburile!

N-avem încotro! Ca să facem imposibilul... posibil, avem o singură rețetă de succes: munca!

Cu respect și cu recunoștință, al dumneavoastră primar Piedone.”, a scris primarul Sectorului 5 pa pagina sa de facebook.