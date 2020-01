Piesa lui Ed Sheeran 'Shape of You' a strâns 7 milioane de lire sterline din difuzări de pe Spotify

Piesa lui Ed Sheeran ”Shape of You” a adunat 7 milioane de lire sterline din drepturile de autor colectate numai în urma difuzărilor de pe Spotify, arată Smart Radio, potrivit Mediafax.

”Shape Of You”, de Ed Sheeran, este cea ma solicitată piesă pe platforma online potrivit unui raport Pay Per Play alcătuit de Broadband Deals.

Cântărețul în vârstă de 28 de ani a lansat piesa în 2017 și a adunat 2,3 miliarde de rulări în streaming, ajungând la încasări de peste 7 milioane de lire.

Pe locul doi este Drake, cu ”One Dance”, care a depășit 1,7 miliarde de rulări.

Post Malone este pe locul trei cu ”Rockstar”, lansată în 2017.

Sheeran are patru piese între primele 100 cele mai ascultate piese pe Spotify,”Shape of You”, ”Thinking Out Loud”, ”Perfect” și ”Photograph” adunând în total 6,1 rulări în streaming și nu mai puțin de 21 de milioane de lire sterline.

Ed Sheeran, care și-a lansat în 2019 un nou album, "No.6 Collaborations Project", deține patru premii Grammy. El este considerat un fenomen al genului folk-pop și a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizația care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran "Divide", al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar "Shape of You" a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.