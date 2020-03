VIDEO Piesa 'You'll Never Walk Alone' s-a auzit simultan pe zeci de posturi de radio din toată Europa, în semn de solidaritate

Zeci de posturi de radio din Europa au difuzat simultan vineri melodia "You'll Never Walk Alone" ('Nu vei merge niciodată singur') în semn de solidaritate în lupta împotriva răspândirii coronavirusului, relatează DPA, citată de Agerpres.

DJ-ul olandez Sander Hoogendoorn a fost cel care a iniţiat ideea. El a difuzat melodia la postul său de radio 3FM, postând în acelaşi timp pe Twitter un videoclip în care mima versurile.BBC Radio 1, Radio 2 şi Radio 6 i-au urmat apoi exemplul. Posturi de radio din ţări precum Spania, Austria, Belgia, Finlanda, Slovacia şi România au participat şi ele la iniţativă.Melodia "You'll Never Walk Alone" a trupei britanice Gerry and the Pacemakers (1963) este cunoscută ca imn al mai multor echipe de fotbal, între care clubul englez de fotbal FC Liverpool, campioana Europei.

În Germania, printre posturile de radio participante se numără WDR 2, WDR 4, 1Live, SWR3, RBB Radio Eins, hr3, YOU FM, Deutschlandfunk Kultur, Bayern 2, Antenne Niedersachsen şi BB Radio.



Zoe Ball, gazda emisiunii matinale de la BBC Radio 2, le-a spus ascultătorilor că a fost mişcată până la lacrimi de "răspunsul de sprijin şi solidaritate în faţa adversităţii şi anxietăţii".



Ball a spus că gestul a fost menit a-i lăsa "pe toţi să ştie că, indiferent prin ce trec acum, nu sunt singuri".



"Suntem cu toţii împreună şi vom avea grijă unii de ceilalţi, şi asta este ceva frumos", a mai spus ea.