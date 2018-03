Pintilii spune că Haţegan nu ar fi trebuit să acorde penalti pentru CFR Cluj şi că eliminarea sa nu a fost corectă

Fotbalistul echipei FCSB, Mihai Pintilii, a declarat, duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, că arbitrul Ovidiu Haţegan nu ar fi trebuit să acorde penalti pentru clujeni şi că eliminarea sa nu a fost corectă.

“Eu zic că nu a fost eliminare corectă. Eu am văzut că nu mai ajung mingea şi atunci am retras piciorul. Şi la penalti toţi din vestiar am zis că n-a fost penalti. N-a avut intenţie, n-a avut nimic, pur şi simplu s-a trezit cu mingea în mână”, a spus Pintilii la Digi Sport.

El a precizat că FCSB ar fi putut chiar să câştige partida cu CFR Cluj. “Bine că am egalat, după aspectul jocului cred că meritam. În a doua repriză am dominat clar. Puteam să şi câştigăm pe final. Până la urmă e bine că am luat şi un punct”, a adăugat Mihai Pintilii, potrivit News.ro.

Formaţia CFR Cluj a terminat la egalitate, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FCSB, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, în care Andrei Peteleu şi Mihai Pintilii au fost eliminaţi şi oaspeţii au egalat în minutul 90+1.

Au marcat: Culio '38 (penalti) pentru gazde şi Gnohere '90+1 pentru oaspeţi. Culio a deschis scorul dintr-un penalti acordat pentru un henţ în careu al lui Romario Benzar.

În minutul 64, de la CFR Cluj a fost eliminat Peteleu, după ce a primit al doilea cartonaş galben. Opt minute mai târziu, a fost eliminat şi Mihai Pintilii de la FCSB, pentru o intrare la Hoban.