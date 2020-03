Pistoale de colecţie folosite în franciza 'James Bond' au fost furate, la Londra

Cinci arme de colecţie folosite în franciza „James Bond” au fost sustrase în timpul unui jaf care a avut loc în nordul Londrei, potrivit poliției britanice. Printre armele furate se numără și un celebru pistol folosit de Roger Moore în „A View to Kill”.

Cinci arme de colecţie folosite în franciza cinematografică „James Bond” au fost sustrase în timpul unui jaf organizat în nordul Londrei de suspecţi cu accent est-european, a anunţat, vineri, poliţia britanică.

Armele dezactivate, care sunt evaluate la peste 120.000 de dolari, au fost sustrase luni seară, dintr-o locuinţă din Enfield.

Printre armele sustrase se numără un pistol Beretta „Cheetah” folosit în „Să nu mori azi/ Die Another Day”, un Beretta „Tomcat” cu amortizor şi un model Llama 22, utilizate şi ele în acelaşi lungmetraj.

De asemenea, au fost sustrase o armă celebră, model Walther PPK care a apărut în „Perspectiva unei crime/ A View To A Kill”, şi un revolver Smith and Weston 44 Magnum din „Pe cine nu laşi să moară/ Live and Let Die”.

Poliţiştii spun că multe dintre armele sustrase sunt unice.

Premiera noului film din seria „James Bond”, „No Time To Die”, a fost amânată şapte luni din cauza pandemiei de coronavirus. Ultimul film în care Daniel Craig joacă rolul titular va avea premiera în noiembrie.