DEZVĂLUIRE Fostul om forte din Moldova, Vladimir Plahotniuc, s-ar ascunde în Turcia: E un fugar rămas fără bani căruia i-au întors spatele toți

Omul de afaceri Veaceslav Platon susține că fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc se află acum în Turcia, practic fără bani.

Mai exact, acesta ar trăi pe ultimii bani, pentru că sumele mari le-a cheltuit sau le-a pierdut, iar odată cu asta și influența pe care a avut-o în țara noastră. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a Patra”, transmite nordnews.md.

„Nimeni mai bine ca mine nu știe ce se întâmplă cu Plahotniuc. Eu vorbesc cu oamenii care au fost apropiați lui. El nu mai are influență, toți i-au întors spatele.

Nu mai are instrumente pentru a manipula. În sectorul economic și în justiție nu mai are influență deloc. El nu mai are bani, adică are de viață, restul a cheltuit, i-a pierdut. Cine are nevoie de el fără bani? El nu mai are procurorul său general, închisoarea sa, judecătoria sa, armata sa.

El este un om simplu pe care îl vânează. El stă în Turcia chitic. Nu are bani și venituri. Dar el este obișnuit să trăiască pe picior larg, să se distreze cu dame de companie”, a spus Platon.

Veaceslav Platon susține că pentru Republica Moldova este aproape imposibil să-l extrădeze pe Vladimir Plahotniuc.

„Extrădarea este complicată. Dacă el a obținut cetățenia Turciei, nu mai poate fi adus în mod legal. Eu nu cred că Republica Moldova are resurse pentru a organiza o operațiune militară în Turcia. Eu nu am spus că îl voi întoarce. Eu am promis că îl voi urmări și asta voi face”, a adăugat Platon.