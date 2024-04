Planeta maimuţelor: Noul Regat, o nouă aventură distopică despre supravieţuire şi lupta dintre specii, din mai pe marile ecrane

Regizorul Wes Ball, cunoscut pentru trilogia „Maze Runner”, revine cu o nouă franciză epică ce explorează lupta dintre specii şi dilemele morale contemporane, într-o poveste plină de suspans despre curaj, loialitate şi supravieţuire. Unul dintre obiectivele producătorului a fost să creeze o lume cu adevărat „locuită”, similară ca atmosferă celei de pe Pandora din Avatar, iar tehnologia CGI şi efectele vizuale au jucat un rol esenţial în realizarea acestui scop.

Acţiunea se petrece într-un viitor distopic, după domnia lui Caesar, eroul filmelor predecente, în care maimuţele constituie specia dominantă, care trăieşte în pace şi armonie, în timp ce oamenii sunt nevoiţi să trăiască ascunşi, în umbra acestei noi societăţi. Odată cu ridicarea unui conducător tiranic şi însetat de putere, una dintre tinerele maimuţe începe o călătorie plină de provocări, alături de un partener uman, care le va pune la îndoială toate cunoştinţele despre trecut şi le va determina să facă alegeri care au potenţialul de a schimba destinul ambelor specii.

Filmul este scris de Josh Friedman (cunoscut pentru „War of the Worlds”), bazat pe personajele create de Rick Jaffa şi Amanda Silver („Avatar: The Way of Water”), iar producătorii peliculei sunt Wes Ball, Joe Hartwick Jr. („The Maze Runner”), Rick Jaffa, Amanda Silver, Jason Reed („Mulan”), cu Peter Chernin (trilogia „Planet of the Apes”) şi Jenno Topping („Ford v. Ferrari”) drept producători executivi.

Din distribuţie fac parte nume precum: Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon, William H. Macy.

Chiar dacă urmează linia narativă a trilogiei („Rise”, „Dawn” şi „War”) şi păstrează elementele care au făcut ca primele trei filme ale seriei să fie atât de iubite de public, "Planeta maimuţelor: Noul Regat" are propriul ei stil şi funcţionează şi ca o peliculă de sine stătătoare, adresându-se nu doar fanilor francizei, ci tuturor iubitorilor de poveşti distopice.