Planul 'B' de la Cotroceni dacă Parlamentul respinge prelungirea stării de alertă: explicațiile lui Raed Arafat

Raed Arafat a declarat marți la Digi24 că la discuțiile de la Palatul Cotroceni pe tema prelungirii stării de alertă s-a discutat și despre un „plan B” în cazul în care Parlamentul nu încuviințează măsura.

„Vor fi incercate alte modalitati, pe legislatia situatiei de urgenta, sunt prevederi care ne-ar permite sa actionam dar nu la nivelul de acum, va fi mult mai greu sa implementam anumite decizii. Cu masca nu este prevazut nicaieri. Nu pot sa va dau un raspuns juridic (...) Recomandarea noastra este continuare pe stare de alerta sau o alta solutie, s-au explorat mai multe solutii. In orice situatie se discuta si alte planuri. Daca va fi stare de alerta sau alt mecanism, aici intram in sfera politica. Noua ne trebuie parghia sa putem sa raspundem cu eficienta provocarilor”.

