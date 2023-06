Planul grandios gândit de americani în Ucraina: îl vor enerva la culme pe Vladimir Putin - VIDEO

Acest ajutor este destinat cu prioritate infrastructurii esenţiale ucrainene, devastată în războiul rus din Ucraina.

”Atât timp cât Rusia va continua să distrugă,, noi vom fi acolo să ajutăm Ucraina să reconstruiască: să reconstruiască vieţi, să-şi reconstruiască ţara, să-şi econstruiască viitorul”, a subliniat Antony Blinken.

Un pic mai puţin din acest nou ajutor american - 520 de milioane de dolari - este destinat reconstruirii infrastructurilor energetice ucrainene, iar 667 de milioane de dolari urmează să fie mobilizaţi în vederea unei ”modernizări” a căilor ferate, podurilor, frontierei şi ”tuturor infrastructurilor esenţiale care conectează Ucraina cu Europa”, a precizat secertarul de Stat american.

Apel către sectorul privat

Restul fondurilor este destinat întreprinderilor ucrainene şi finanţării mijlooacelor în vederea unei digitalizări a administraţiei ucrainene - cu scopul ”desfiinţării corupţiei”, a subliniat Antony Blinken - un mesaj clar adresat conducătrilor ucraineni, pe care îi îndeamnă să continue reforme în acest sens. Statele Unite au deblocat, de la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia, peste 20 de miliarde de dolari în vederea susţinerii economiei şi dezvoltării Ucrainei şi peste 40 de miliarde de dolari ca ajutor militar.

