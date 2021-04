Plecarea lui Mulțescu i-a surprins pe jucătorii dinamoviști. Paul Anton: 'Cum adică şi-a dat demisia? Nu ştiam'

Mijlocaşul dinamovist Paul Anton a declarat, marţi, că nu a ştiut de demisia antrenorului său, Gheorghe Mulţescu.

"Cum adică şi-a dat demisia? Nu ştiam, m-aţi luat prin surpindere. În vestiar nu s-a discutat despre tema asta. (n.r. - dacă s-a pus problema să-l convingă să nu demisioneze) Nu s-a pus problema, dânsul a fost antrenorul nostru, e antrenorul nostru şi acum am aflat acest lucru, nu ştiu ce să comentez. (n.r. - despre meci) E o înfrângere nemeritată, aceeaşi meteahnă a noastră, luăm un gol pe început de meci, pe lipsă de concentrare, apoi am arătat destul de bine, ne-am creat câteva oportunităţi, din păcate nu am reuşit să încriem. Dar e doar o primă manşă, avem toate şansele să întoarcem rezultatul. Am încredere că vom avea forţă să întoarcem rezultatul. Diferenţa a fost făcută doar de acea lipsă de concentrare din minutul 3, am controlat în rest. E o perioadă grea, e o perioadă confuză, dar sperăm ca la finalul campionatului să terminăm cu bine, să ne salvăm şi să fim şi în finala Cupei României. Nu mi-e frică de nimic, văd cum se munceşte şi odată şi odată trebuie să vină şi victoria şi să rupem acest ghinion", a declarat Paul Anton, la microfonul televiziunilor care transmit Cupei României, potrivit news.ro.

Antrenorul Gheorghe Mulţescu şi-a anunţat, marţi, demisia de la conducerea tehnică a echipei FC Dinamo, după înfrângerea suferită, scor 0-1, cu Astra, în prima manşă a semifinalelor Cupei României.

Astra Giurgiu a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), pe FC Dinamo, în prima manşă a semifinalelor Cupei României.

A marcat: Krpici '4.

Returul va avea loc în perioada 11-13 mai.