Scandal la Senat: Plenul s-a închis din lipsă de cvorum

Plenul Senatului nu s-a putut reuni, miercuri, din lipsă de cvorum, deși pe ordinea de zi se aflau două proiecte politice cu greutate: inițiativa de revizuire a Constituției „Fără penali în funcții publice” și legea care acordă Parlamentului dreptul să stabilească data alegerilor parlamentare.

Ședința trebuia să înceapă la ora 14.00 dar, pe fondul unei prezente insuficiente la acea ora, s-a decis să se mai aștepte ca și alți senatori să vină în sală. USR a acuzat că PSD și PNL fac o manevră pentru ca să nu existe voturile necesare adoptării inițiativei 'Fără penali' și în aceste condiții USR nu a intrat în sală. Nici PNL nu a asigurat prezența. Problema invocata de USR a fost sistemul de vot, anume ca in comitetul liderilor grupurilor senatoriale s-a decis sa fie obligatorie prezenta fizica a senatorilor si nu si posibilitatea unui vot prin telefon, lucru care ar fi facut imposibila adoptarea initiativei 'Fara penali'.

„Stimati colegi, fac un al doilea apel catre senatorii prezenti in sala sa semneze lista de prezenta. Daca nu doresc sa participe la cvorum, am rugamintea sa paraseasca sala. Va multumesc. Va propun sa asteptam pana la ora 15.00 colegii care sunt in cladire si au spus ca vor sa vina la vot. Verificam atunci cvorumul”, a spus liderul interimar al Senatului.

La a doua verificare a prezentei s-a constatat lipsa cvorumului si s-a inchis sedinta. „Avem un singur lider de grup prezent, dl Radu Oprea de la PSD. Avem prezenta 58. Constat ca nu avem cvorum si declar sedinta inchisa”, a spus Cazanciuc.

PSD a cerut sa se taie indemnizatiile celor care au lipsit.

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a declarat anterior ședinței că liberalii vor vota „pentru” iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcţii publice”, dacă va ajunge la vot miercuri.

Liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu a precizat că marţi a fost decis în Comitetul liderilor de grupuri ca plenul de miercuri să aibă loc online.

„Ideea să faci un plen fizic la care să discuţi fără penali, este o idee fără margini, pentru că în contextul în care şti că PNL le-a spus parlamentarilor că plenul va fi online, acelaşi lucru a făcut şi UDMR, acelaşi lucru a făcut şi PMP, să compromiţi şansa de a avea o prezenţă de două treimi, doar pentru a scoate în relief faptul că PNL nu ar fi în sală. Asta a fost decizia de ieri, este o chestiune în care sacrifici interesele românilor care îşi doresc iniţiativa Fără penali. Motiv pentru care, noi vom solicita ca iniţiativa Fără penali, să fie discutată şi votată online, pentru că noi, PNL, ne dorim ca această iniţiativă să treacă iar cei care susţin că trebuie discutată în plen fac treaba asta pentru că ştiu că este foarte greu să strângă un cvorum de două treimi”, a explicat Fenechiu.

Liderul USR Dan Barna a mers personal, miercuri, la Senat, să negocieze pentru adoptarea inițiativei „Fără penali”, aflată pe ordinea de zi a ședinței de plen. El a acuzat un posibil blat între PSD și PNL ca legea să nu treacă.

„În acest moment colegii mei din USR sunt prezenți la muncă. Suntem aici pentru ca să devină realitate. Transmit un mesaj explicit și foarte clar: dacă nu se va lua votul prin telefon, așa cum se întâmplă de două luni în Senat, nu vom participa la această mascaradă, pentru că nu există nicio șansă să se adune cele 90 de voturi pentru ca inițiativa să devină realitate și Parlamentul acesta să facă istorie”, a spus Dan Barna. USR-iștii acuză că se acceptă doar voturile senatorilor prezenți fizic la ședința de plen. USR a propus să se accepte și vot prin telefon, dar PSD și PNL nu sunt de acord.

El afirmă că de câte ori PSD și PNL și-au dorit ca o inițiativă să treacă s-a întâmplat.

„Le cer celor doi lideri, Orban și Ciolacu, să renunțe la orice fel de combinatoristică parlamentară și, prin comitetul liderilor, să se aprobe revenirea la vot prin telefon. Dacă nu se va aproba votul prin telefon, nu vom participa la această ședință”, conchide Barna.

„Orice altă manevră e făcută pentru a bloca inițiativa Fără Penali”, a mai spus liderul USR.

Potrivit art. 151 alin. (3) din Constituţie, un referendum pentru aprobarea revizuirii Constituţiei ar fi organizat în cel mult 30 de zile de la adoptarea proiectului în Parlament.

USR dorea ca referendumul să fie în aceeași zi cu alegerile parlamentare, adică pe 6 decembrie.