Ploi musonice în Pakistan - Cinci persoane și-au pirdut viața la Karachi

Cinci persoane şi-au pierdut viaţa după ce ploile musonice au inundat străzile din Karachi, cel mai mare oraş din Pakistan, la sfârşitul săptămânii trecute, au declarat luni oficiali pakistanezi, relatează dpa potrivit Agerpres.

"Cel puţin cinci persoane şi-au pierdut viaţa în diferite părţi ale oraşului Karachi", a declarat Mohammad Shafi, un purtător de cuvânt al autorităţii provinciale pentru gestionarea dezastrelor. Alte 12 persoane şi-au pierdut viaţa de la începutul sezonului musonic în acest an, a mai spus el.Oraşul Karachi are peste 15 milioane de locuitori. Marea lor majoritate trăiesc în mahalale. Metropola este afectată în fiecare an de inundaţii din cauza dezvoltării urbane precare şi a sistemelor de drenaj înfundate.Experţii consideră că precipitaţiile extreme pe perioade scurte de timp sunt de asemenea responsabile de inundaţiile din zonele urbane.Serviciul de Meteorologie din Pakistan a prognozat cu 20% mai multe ploi şi inundaţii în oraşe în acest sezon musonic şi a cerut autorităţilor să ia măsuri de precauţie.Fenomene precum inundaţii masive, eroziunea terenurilor, secetă şi smog ca urmare a calităţii scăzute a aerului s-au intensificat în ultimii ani în Pakistan.Specialişti în climă afirmă că acest lucru a fost rezultatul încălzirii globale şi a situării acestei ţări în apropierea unor state puternic industrializate, precum China şi India