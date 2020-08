Plouă cu jucători la Acedemica Clinceni - Atacantul bulgar Tsvetelin Chunchukov ajunge la echipă

El este în vârstă de 25 de ani. Are în palmares două titluri în Bulgaria. Ambele obţinute cu Ludogoreţ. În 2018 a reuşit să câştige Cupa Bulgariei cu Slavia Sofia. La nivel internaţional a bifat două meciuri pentru naţionala Bulgariei, anul trecut.

"Mă bucur pentru că am ajuns la un acord. Este o nouă provocare pentru mine. Am schimbat ţara şi sper să fie de bun augur. România are un campionat puternic, echipe bune, jucători buni. Mă simt excelent şi abia aştept primul meci. Sper să joc cât mai bine şi să ajut Academica Clinceni să obţină rezultate mai bune ca în sezonul trecut şi să fim peste locul din sezonul precedent la finalul campionatului", a declarat Tsvetelin Chunchukov.