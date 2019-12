PMB: Compania Municipală Termoenergetica a primit licenţa de funcţionare de la ANRE

Compania Municipală Termoenergetica a primit licenţa de funcţionare de la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), precizează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB).

"Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, noul operator al serviciului de termoficare din Capitală, care a preluat, în integralitate, activitatea RADET şi angajaţii fostei regii, pentru a asigura continuitatea furnizării agentului termic în Bucureşti, a primit marţi (...) licenţa de funcţionare de la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei", informează PMB.Potrivit sursei citate, licenţa pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică are o perioadă de valabilitate de 10 ani. Totodată, ANRE a retras licenţa fostului operator RADET Bucureşti."În pofida tuturor speculaţiilor vehiculate în spaţiul public, Compania Termoenergetica lucrează în ritm alert atât pentru modernizarea sistemului de termoficare, cât şi pentru finalizarea tuturor demersurilor legale ce trebuie făcute după preluarea RADET", a declarat directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti, David-Alexandru Burghiu.El a afirmat că Termoenergetica va accelera toate acţiunile de reabilitare a sistemului de termoficare din Bucureşti, vechi de peste 50 de ani, operaţiuni care "ar fi trebuit să fie începute încă de acum trei decenii"."Am achiziţionat, într-o primă fază, materialele strict necesare continuării serviciului de furnizare a apei calde şi căldurii, respectiv achiziţiile de ţevi - care au lipsit timp de peste 9 luni din stocurile de materiale ale fostei regii, achiziţiile de compensatori şi vane - care au lipsit mai mult de 10 ani din aceleaşi stocuri, am încheiat primele contracte cu societăţi comerciale după 10 ani şi am continuat cu lucrări prin care am schimbat în ultimii 3 ani aproximativ 180 de kilometri de reţea. Ne propunem ca, în cel mai scurt timp, bucureştenii să beneficieze de normalitate atunci când vine vorba de apă caldă şi căldură", a adăugat Burghiu.