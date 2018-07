PMP: Țară de asistați și sinistrați: Prostiți românii de-i paralizați, pe care nu îi „emigrați”, minciunii îi asimilați!

Premierul Viorica Vasilica Dăncilă, la șase luni de neroadă și bezmetică așa-zisă guvernare, a dat citire mărețelor realizări ale gloriei socialiste, adică de luptă exclusivă a puterii politice cu DNA și împotriva justiției, pentru apărarea infractorilor politici.

Că, în rest, din intonația căznită, de abecedar, a premierului din Videle, și cugetând cu înfiorare și admirabilă abnegație la rata crescută a analfabetismului funcțional din România, am aflat, firește, că „Veorica are mere”, chiar și pere și prinos de micșunele sau minciunele, după caz, și după cum urmează. Au crescut veniturile țării bombastic, fantastic, sumele primite și gradul de absorbție al fondurilor europene ne copleșesc putirințele, nu mai prididim să temperăm avalanșa investițiilor străine directe și a celor publice din economie, șomajul este pe cale de dispariție, o extincție de-a dreptul apocaliptică, au crescut toate salariile și pensiile, e un huzur general cumplit în România guvernată de PSD–ALDE, plus UDMR, conform bilanțului primului ministru sinistru.

De-a dreptul incredibil, am ajuns să dăm lecții la NASA prin programul nostru cosmologic anti-grindină, precum și prin cibernetica irigațiilor cu stropitoarea pe post de gadget manual: ,,Dorel the best!”… Peste toate însă, spionajul „agenturilor străine” este debordant prin fermele noastre de suine, de când cu tehnologia hrănirii la troacă a raselor de porci autohtone „Bazna” și „Mangalița”, încât cresc râmătorii noștri mai abitir decât politicienii, se fac cât elefanții… Unde mai pui că nu au nici probleme cardiovasculare că-s vegani, mănâncă urzici, lobodă, câte o aloe vera la desert, mai bagă câte o păpădie sau mușețel sau vreun ficus de decor iar pentru dantură și respirație proaspătă papă lavandă și, câteodată, când sunt în călduri, freacă menta și uite-așa au și uitat să mai pună de-o parte câte-un colesterol, măcar de zile negre. E raiul porcesc, mai ceva decât se dă uneori impresia prin Casa Poporului…

Dar cu un drum, Guvernul Dăncilă a rezolvat și marea problemă planetară a carului proverbial răsturnat cu proști, reușind să evite o posibilă și catastrofică pandemie, realizând centura rutieră ocolitoare a Caracalului. Despre autostrăzi sau alte mari proiecte de infrastructură națională, nu are rost să ne irosim în speculații, nu au mai încăput pe ,,hard-ul” cucoanei noastre premier, nu-i permite placa de bază un upgrade „SSD”, că așa e limitată din construcția demiurgică.

Dincolo de șarada cu accente umoristico-dramatice a celor alte șase luni de debusolare, în realitate România este în continuare îndatorată iresponsabil de guvernarea PSD-ALDE, plus UDMR. Împrumutăm masiv pentru a se putea acoperi creșterile de salarii, pensii și ajutoarele sociale, fără niciun suport în veniturile bugetului de stat și în economia reală. Inflația a devalorizat moneda națională, a scăzut puterea de cumpărare, a fost dat peste cap indicele Robor și au fost generate creșteri de prețuri la combustibili, energie, alimente... Investițiile or fi existând pe undeva, prin buzunarele politicienilor care compun guvernarea, dar lipsesc aproape cu desăvârșire în privința marilor proiecte de infrastructură națională. Sunt îndatorați pe termen lung și copiii noștri, este trădată și vândută România!

Datoria externa totala a României a crescut în primele cinci luni ale acestui an, față de finalul anului trecut, cu 2,56 miliarde euro, la 96,04 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României (BNR).

În acest timp, din păcate pentru noi toți, dreapta politică este pe post de „babă” care se pieptănă într-o atmosferă de letargică blazare și autosuficiență iar partidele care o compun se concurează reciproc, individualist, orgolios și egoist, prin sondajele mistificate de opinie. Cine comandă și plătește sondajul, aceluia sociologul, violonistul cu bancnota lipită pe frunte, îi va dedica acel procent, conform celebrei ziceri a lui Nenea Iancu Caragiale: „muzica iaște aceea care ne gâghilă urechile într-un mod plăcut”…

„Oglindă, oglinjoară, cine este cel mai tare partid de opoziție și de dreapta din țară?!” Aceasta este întrebarea redundantă iar răspunsul este doar unul singur: indiferent care dintre partidele de opoziție este acum mai puternic, singur este oricum incapabil să învingă actuala coaliție a puterii politice sau să asume individualist guvernarea României. Iar alianțele politice se încheagă cu greu, cu trudă și au nevoie de concordie, compromis și mai ales de timp și înțelepciune. Iar mai presus de toate, depind de suportul public majoritar, de încredere, de o reanimare a speranțelor românilor într-o forță politică convergentă redutabilă, capabilă să răstoarne minciuna, impostura, iresponsabilitatea și infracționalitatea proțăpite în fruntea statului român. Și urmează, în scurtă vreme, două examene electorale importante: alegerile europarlamentare și cele prezidențiale.

Pricep oare cei care privesc acum cu oarecare confort și vanitate, din postura efemerelor lor poziții dobândite în fruntea partidelor care compun actualmente opoziția, că Liviu Dragnea este capabil de orice pentru a scăpa de „beciul domnesc”?! Că unii dintre cei care conduc astăzi PSD-ALDE și UDMR vor dubla la nevoie încă o dată salariile și pensiile, vor împrumuta România pe vecie și o vor vinde, la nevoie, pe bucăți doar pentru a-și proteja interesele și privilegiile pe termen lung. Ați văzut cu ce tupeu s-au coalizat pentru modificarea Codului Penal, a Codului de Procedură Penală, cum au trădat România prin Codul Administrativ oficializând de jure limba maghiară în anul excepțional, de grație, al României Centenare, al națiunii române. Este evident că acești politicieni nu au niciun scrupul, au compus un grup infracțional organizat la cârma României, cu o agendă proprie, și se căznesc să aservească justiția puterii politice. Atunci când vor reuși, vor spulbera în pseudo-statul nostru posibil de „drepți” orice opoziție politică reală.

Politicieni ai dreptei uniți-vă și urniți-vă, până nu va fi mult prea târziu!, potrivit unui comunicat remis stiripesurse.ro.