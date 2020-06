Începe răscoala anti-Orban în PMP: 'Este un blat ordinar între PNL și PSD'

Senatorul buzoian Dorin Bădulescu (PMP) a votat marți moțiunea simplă împotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru. Contactat de ȘTIRIPESURSE.RO, acesta a explicat că nu doar ministrul, ci și întregul Guvern Ludovic Orban și-a pierdut susținerea sa și că probabil urmează ca și alți colegi parlamentari din PMP să ia poziții similare. Acesta a acuzat un „blat ordinar” între PSD și PNL în județul lui Marcel Ciolacu, liderul național al social-democraților.

„Am votat motiunea din cauza slabei performante a ministrului si din cauza lipsei de viziune in sistem. Nu am vazut nimic legat de o proiectie pe termen lung. Daca inainte de pandemie aveam o criza a fortei de munca, acum avem un surplus al fortei de munca pe care nu il directionam si il lasam sa plece la sparanghel sau in alte zone. Plus faptul ca pe perioada asta a pandemiei s-a vazut clar ca reglementarea in domeniul muncii a fost fara cap si fara coada, prezinti cateva ordonante de urgenta, azi e intr-un fel, maine ne razgandim. Nu exista niciun fel de viziune. Este o carpeala, facuta de neprofesionisti, or in contextul asta nu pot sa-mi permit sa girez in continuare un ministru si cu atat mai putin Guvernul. In momentul de fata, nu-l mai girez de niciun fel. Votul meu e primul. Probabil vor fi si alti colegi. Deci de la ora asta, noi, parlamentarii PMP de Buzau (Dorin Bădulescu și deputatul Adrian Mocanu, n.red.), nu mai sustinem Guvernul”, a declarat senatorul.

Dorin Bădulescu a precizat că în județul Buzău, unde președinte al social-democraților este Marcel Ciolacu, este un „blat ordinar” între PSD și PNL și liberalii numesc în funcții oameni de la PSD.

„La Buzău este un blat ordinar intre PSD si PNL, girat de Bucuresti. Va dau un exemplu. Azi, prin decizia ministrului PNL al Educatiei, este numit cu delegatie vicepresedintele PSD al Organizatiei Municipale Buzau ca inspector general adjunct. Pot sa va mai dau diverse exemple. La Posta Romana s-au schimbat directorii, dar au pus din PSD-ist tot PSD-ist la conducere. Presedintele PNL Buzau e vechi pesedist, dar a nimerit la PNL, asta e dl Romanescu. Eu un blat pe care-l stie si Bucurestiul, dar dl Orban se face ca nu-l vede. Eu cred ca este un blat mai mare, o intelegere la nivel de partide, intre dl Orban sa nu fie deranjat in anumite judete, iar la Buzau unde e Marcel Ciolacu presedinte sa nu-l deranjeze”, a precizat senatorul PMP.

Citește și: SURSE - Miza ascunsă a moțiunii de cenzură: PSD se teme de o migrație a aleșilor locali .