PMP depășește USR-PLUS la locale: marele pariu al lui Eugen Tomac

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă la Brăila, că formațiunea și-a stabilit ca țintă la alegerile locale să fie al treilea partid ca număr de reprezentanți în administrația publică locală. Cu alte cuvinte, PMP vrea să fie pe podium după PNL și PSD, înaintea USR-PLUS.

"Noi vrem să avem candidaţi peste tot în ţară. Obiectivul PMP în această campanie este să devină a treia forţă politică din punctul de vedere al numărului de reprezentanţi în administraţia publică locală. Avem, la ora actuală, peste 2.500 de candidaţi pentru primăriile din ţară şi sunt convins că va creşte numărul candidaţilor. Avem peste 1.500 de candidaţi pentru funcţia de consilieri judeţeni şi 35.000 de candidaţi pentru funcţia de consilieri în municipii, oraşe, comune. Intrăm în această competiţie cu o armată de oameni foarte ferm angajată pentru a obţine rezultate cât mai bune, de asta şi aşteptările noastre de la Brăila sunt foarte mari", a declarat Tomac.

"Noi am strâns un milion de semnături în stradă pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Legea noastră a fost adoptată de Senat şi este pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor de mai bine de un an de zile. PSD refuză să o supună votului, tocmai pentru că ştie că există aproape o majoritate sigură în Camera Deputaţilor care îşi doreşte să avem alegerea primarilor în două tururi. Regretăm că prin asumarea răspunderii Guvernului Orban pe acest proiect de lege am intrat în această criză politică, din care vom ieşi destul de afectaţi toţi, ca societate. Noi nu ne temem de anticipate. Dacă vor fi anticipate, PMP este pregătit să mergem pe cont propriu în aceste alegeri. După 1 martie, PMP îşi va lansa candidaţii în toată ţara. Vom merge pe cont propriu şi sunt sigur că ţinta noastră de plus 10% este o ţintă realistă", a mai spus liderul PMP.