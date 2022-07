PMP îl taxează pe Alexandru Rafila: 'Ziua, gafa şi bâlba la Ministerul Sănătăţii'

Președintele executiv al PMP, Petru Movilă, a transmis marți că Alexandru Rafila a continuat lista de gafe şi bâlbe de la Ministerul Sănătății cu faptul că a încercat să ceară completarea/modificarea la Comisia Europeană a listei cu cele 25 de unităţi spitaliceşti care vor primi finanţare prin PNRR

„După un întreg scandal marcat de declaraţii demne de un şcolărel, Ministerul Sănătăţii a recunoscut, oficial, că nu a reuşit să afle criteriile pe baza cărora a fost întocmită lista cu cele 25 de unităţi spitaliceşti care vor primi finanţare prin PNRR, din totalul de 45. Alexandru Rafila a mai completat lista de gafe şi bâlbe - marca MS - cu faptul că a încercat să ceară completarea/modificarea la Comisia Europeană, dar că este puţin probabil ca acest demers să fie încununat de succes. Se pare că pe lângă faptul ca toate criteriile de eligibilitate sunt o necunoscută, inclusiv pentru angajaţii MS, aceştia au de evaluat unităţi medicale care nu au niciun studiu de fezabilitate - deşi există o condiţie de maturitate a tuturor investiţiilor finanţate din PNRR - şi cel mai important, nu există din punct de vedere juridic. O singură bilă albă pentru Rafila: a recunoscut importanţa construirii Institutului de Boli Cardiovasculare de la Miroslava”, a scris Movilă, marți, pe Facebook.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a spus marți, într-o conferinţă de presă, despre lista celor 49 de obiective de investiţii propuse în PNRR:

"Sunt 49 de obiective de investiţii propuse. Nu am reuşit să identificăm criteriile de selecţie care au dus la construirea acestei liste de 49 de obiective care a fost propusă. Mai mult, am avut surpriza ca să găsim pe această listă un spital care fusese desfiinţat în anul 2020 şi, de asemenea, să găsim pe această listă pentru spitale două ambulatorii de specialitate care oricum făceau obiectul altei linii de investiţii. Şi din cauza asta nu am reuşit să aflăm care sunt sau care au fost criteriile care au dus la construcţia acestei liste, din care noi trebuie să îndeplinim câteva obiective. În primul rând, noi trebuie să facem cel puţin 25 de obiective din această listă, să alegem din această listă de 49”.