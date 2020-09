PNCȚCD îl acuză pe Dinu Iancu Sălăjan că este marioneta lui Lucian Bode: i se cere retragerea din cursa pentru Consiliul Județean

PNCȚCD susține că Dinu Iancu Sălăjan, candidatul PNL la Consiliul județean, trebuie să se retragă de la alegerile locale.

"Dinu Iancu Salajanu, candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean Salaj, impreuna cu papusarul lui, Lucian Bode, vor sa 'recladeasca' Salajul mergand cu girofarul pe contrasens, depasind pe linie continua si punand in pericol vietile persoanelor aflate in trafic. Data fiind lipsa de asumare a ministrului Lucian Bode in a explica public motivele pentru care a abuzat de functie, precum si influenta nefasta pe care o are asupra candidatului PNL, PNTCD Salaj ii solicita lui Dinu Iancu Salajanu sa isi retraga candidatura de la presedintia Consiliului Judetean Salaj, acesta fiind girat de catre un personaj iresponsabil care se ascunde in spatele lui Klaus Iohannis.

Este de notorietate faptul ca Dinu Iancu Salajanu este doar o marioneta prin care Lucian Bode si PNL incearca sa controleze judetul Salaj, un judet capusat de retelele mafiote liberale, care au transformat educatia din judet, compania de apa ori structurile din judet subordonate ministerului transporturilor in adevarate feude conduse de vatafi liberali. Acestia ameninta oameni ori dau afara lucratori daca nu se inscriu in PNL sau ridica vocea impotriva abuzurilor sefilor liberali.

Cetatenii judetului Salaj merita ceva mai mult decat sa fie condusi de o marioneta, devenind imperativa, pentru bunul mers al judetului, retragerea lui Dinu Iancu Salajanu de la candidatura pentru presedintia Consiliului Judetean Salaj!", a declarat Cristian Terhes, purtator de cuvant PNTCD Salaj pe perioada campaniei electorale.