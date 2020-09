PNL a eșuat la Pitești, deși a transferat de la PSD: Tot PSD dă primarul

Cristian Gentea, candidatul PSD la funcţia de primar al municipiului Piteşti, anunţă că a câştigat alegerile, după numărarea paralelă a voturilor la peste 50% dintre secţii.

"Primele rezultate arată că am câştigat Primăria Piteşti, dar (...) cred că este un rezultat normal, pentru că am prezentat un proiect cu care piteştenii au fost de acord, l-au apreciat. Am avut o campanie decentă, nu am intrat în niciun fel de altercaţii cu contracandidaţii şi am o echipă foarte bună", a declarat Gentea.

Gentea a adăugat că îşi doreşte să-i convingă şi pe cei care nu l-au votat acum să opteze pentru el la următoarele alegeri.

"Le mulţumesc tuturor celor care m-au votat, le promit că nu vor regreta niciun moment acest vot şi celor care nu m-au votat. (...) Vom face atât de multe în acest mandat, încât peste patru ani mă vor vota şi ei", a mai spus Cristian Gentea.