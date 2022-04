PNL se reunește în Consiliul Naţional. Convocarea Congresului extraordinar - pe ordinea de zi/ Cine preia interimatul

Consiliul Naţional al PNL se reuneşte, duminică, după demisia lui Florin Cîţu de la conducerea partidului. Prim-vicepreşedintele liberal Lucian Bode a anunţat că pe ordinea de zi se va afla un singur punct, convocarea Congresului extraordinar pe 10 aprilie.

Consiliul Naţional, care va avea loc începând cu ora 12,00, va fi precedat de şedinţa Biroului Politic Naţional, la ora 10,00, unde, potrivit lui Bode, va fi numit un preşedinte interimar al partidului, până la Congres. Cel mai probabil acesta va fi un alt prim-vicepreședinte, Gheorghe Flutur, iar secretar general interimar chiar Lucian Bode.



Decizia convocării Consiliului Naţional al PNL a fost luată, vineri, într-o şedinţă a Biroului Executiv care s-a desfăşurat în sistem de videoconferinţă, au declarat surse liberale.



Conform surselor citate, decizia în BEx a fost luată cu 45 de voturi din 45 de membri prezenţi.

Florin Cîţu şi-a anunţat, sâmbătă, demisia din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal.



"Aş fi vrut să îmi prezint demisia în faţa colegilor mei. Nu s-a putut, nu au fost acolo, aşa că doar am înregistrat-o la partid. Din acest moment am demisionat din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal", a declarat Cîţu.



Şi secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, şi-a anunţat demisia, precizând că intenţionează să renunţe şi la funcţia de ministru al Investiţiilor.



"În zilele următoare, când voi avea posibilitatea să am o discuţie cu domnul Nicolae Ciucă, aş vrea, în urma acestei discuţii, să-mi înaintez demisia şi din funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene având în vedere faptul că am plecat într-o echipă care, (...) ca orice echipă, se baza şi pe încredere (...). Sunt convins că, la momentul ăsta, nu mai putem vorbi de acest gen de încredere şi de coeziune de care e nevoie într-o echipă guvernamentală, aşa că voi avea o discuţie cu domnul prim-ministru şi voi face acest gest", a afirmat Vîlceanu, la sediul PNL.