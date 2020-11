PNL Covasna, acuzații grave la adresa Prefecturii şi ISU: lipsă de 'transparenţă' în comunicarea situaţiei epidemiologice

Conducerea organizaţiei PNL Covasna acuză Prefectura şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) de lipsă de transparenţă în comunicarea situaţiei epidemiologice, arătând că informaţiile incomplete generează îngrijorare în rândul cetăţenilor.

"Creşterea alarmantă a cazurilor de COVID-19 în judeţul Covasna din ultima vreme a generat un val de îngrijorare şi de întrebări din partea populaţiei. Acestea se amplifică odată cu mesajele RO-Alert venite din partea ISU, care nu conţin însă informaţii concrete legate de rata de infectare, numărul de teste efectuate, măsurile luate de autorităţi etc. Este de datoria autorităţilor locale, în frunte cu instituţia Prefectului, dar şi cu conducerea ISU, de a informa permanent, transparent, concret şi în detaliu, populaţia, cu privire la modul în care pandemia evoluează. Hotărârile CJSU trebuie explicate, detaliate, iar instituţiile trebuie să fie deschise la dialog cu presa şi populaţia pentru ca informaţia să fie recepţionată corect şi înţeleasă. Cifrele privind răspândirea virusului trebuie detaliate la nivel de localităţi, gradul de incidenţă şi nivelul de testare fiind prezentat transparent şi constant", se arată într-un comunicat de presă al PNL Covasna, semnat de preşedintele filialei, Stelian Olimpiu Floroian, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Klaus Iohannis este contrazis de istorie: PNL a condus ministerul Sănătății mai mult decât PSD

Acesta a recomandat autorităţilor să dea dovadă de o mai mare deschidere în furnizarea informaţiilor şi explicarea măsurilor adoptate, inclusiv prin organizarea de conferinţe de presă şi sesiuni video interactive pe internet.

"Partidul Naţional Liberal, filiala Covasna, face un apel în acest sens, către instituţia Prefectului, dar şi către conducerea judeţeană a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, prin care solicită un plus de transparenţă, comunicare şi dialog din partea acestora. Înţelegem că sunt vremuri solicitate pentru aceste instituţii, dar considerăm că informarea publicului şi a presei, clarificarea tuturor aspectelor neclare şi dialogul sunt cel puţin la fel de importante precum măsurile concrete pe care aceste instituţii le iau. De asemenea, populaţia trebuie să cunoască cazurile sau focarele existente în instituţii publice în judeţ şi modul în care acestea influenţează activitatea curentă a acestora. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, instituţia Prefectului are obligaţia de a informa consecvent şi transparent populaţia, dar şi de a dialoga cu presa, de a răspunde întrebărilor, de a clarifica, explica şi justifica hotărârile luate, precum şi de a prezenta modul în care acestea sunt puse în aplicare şi respectate. Conferinţele de presă, cu deschidere la întrebări şi oferirea de răspunsuri pe înţelesul populaţiei, sesiunile video interactive pe internet sau o disponibilitate crescută la a răspunde întrebărilor venite din partea populaţiei sau a presei, sunt recomandate şi binevenite", menţionează Stelian Olimpiu Floroian.

În replică, prefectul judeţului Covasna, Iulian Todor, a declarat, pentru AGERPRES, că informaţiile importante pentru cetăţeni au fost transmise prompt şi e de părere că reproşurile formulate de conducerea PNL ar trebui puse în contextul apropierii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare.

Citește și: Mesaj DISPERAT din partea unui director Crucea Roșie pentru cei care nu respectă regulile: 'Mureai fără nuntă, fără botez cu sute de persoane?'

"Eu consider că am avut o deschidere destul de promptă şi am reuşit, din punctul meu de vedere, să transmitem întotdeauna informaţiile stricte care erau de necesitate urgentă pentru toţi cetăţenii. Am luat toate măsurile, mă rog, există un punct de vedere al domnului preşedinte Floroian Olimpiu, dar eu cred că este un punct de vedere personal al dumnealui şi probabil că nu s-a consultat îndeajuns sau nu cunoaşte agenda Prefecturii, cu toate că aici sunt doi subprefecţi care sunt sub tutela dumnealui şi că ar trebui să cunoască mai profund activitatea Instituţiei Prefectului. Am impresia că, totuşi, s-a demarat o campanie electorală mai repede decât ar fi normal, astfel nu pot să înţeleg acest fenomen. (...) Este clar că suntem într-o creştere alarmantă a numărului cazurilor de infectări cu noul coronavirus la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, luptăm împreună cu toate autorităţile şi toată Instituţia Prefecturii, nu doar prefectul. (...) Eu înţeleg că eforturile sunt comune şi noi facem, într-adevăr, politica Guvernului, programul de guvernare pentru a limita răspândirea acestei virus şi căutăm să găsim măsurile cele mai adecvate pentru a ieşi din pandemie", a declarat prefectul Iulian Todor.