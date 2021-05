PNL dublează miniștrii. Lucian Bode face instrucție în ograda lui Cătălin Drulă

Ministrul de Interne, Lucian Bode (PNL), a făcut apel, marți, la constructorii din Satu Mare, într-o vizită pe șantierul variantei de ocolire a municipiului, să grăbească lucrările și s-a referit la dorința PNL de a debloca marile proiecte de infrastructură. Bode a fost ministru al transporturilor în fosta guvernare monocoloră PNL, portofoliul fiind în prezent cedat USR PLUS, ministru fiind Cătălin Drulă.

„Ca ministru am vizitat anul trecut de doua ori acest santier, de fiecare data am primit asigurari pe seama faptului ca noi alocam resursele necesare pentru un ritm sustinut al lucrarilor, am primit asigurari ca aceasta componenta a variantei ocolitoare, ma refer la pod, va fi finalizat pana la finalul anului 2020. Azi in calitate de ministru de Interne ma uit cu alti ochi la contructori si le transmit ca anul 2021 trebuie sa fie anul in care acest obiectiv trebuie sa fie dat in circulatie. Acestea sunt perspectivele pe care si le asuma Guvernul Citu la nivulul regiunii de nord-vest. Anul trecut ne-am asumat deblocarea marilor proiecte de infrsstrcutura din Romania, am primit finantare de la Guvernul liberal. Grabiti lucrarile!”, a declarat Lucian Bode.