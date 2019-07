PNL și USR-PLUS și-au făcut împărțeala: Ce primește PNL pentru a ceda Primăria Capitalei

Eurodeputatul Rareș Bogdan a promis în direct la RomâniaTV, că nu va candida la Primăria Capitalei, deși toate sondajele îl indică drept favorit. Întrebat de ce ia această decizie, Rareș Bogdan nu a putut să-și motiveze decizia.

„Nu am să candidez anul viitor la Primăria Capitalei, afirm asta si rămâne înregistrat. NU am să mă răzgândesc în chestiunea asta.(...) Cea mai bună strategie pentru alegerile locale de anul viitor este aceea de a a face o alianță cu USR-PLUS, să mergem împreună și am să militez pentru ca această alianță să se materializeze. Veți vedea că în felul acesta vor reuși să câștigăm toate primăriile din toate marile orașe ale țării”, a declarat eurodeputatul Rareș Bogdan.

Afirmațiile lui Rareș Bogdan l-au făcut pe sociologul Bogdan Palada să reacționeze: „Să înțelegem deci că acesta este prețul cerut de USR-PLUS pentru a vă face jocurile, Primăra Capitalei?”.

Rareș Bogdan nu a răspuns în niciun fel la raționamentul sociologului.