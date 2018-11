PNL iese la rampă după lovitura lui Iohannis pentru PSD: 'Este îndreptățit'

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a declarat, joi, referitor la poziția lui Klaus Iohannis privind revocarea și numirea miniștrilor Dezvoltării și Transporturilor, că șeful statului „are toată îndreptățirea” să ceară celor de la PSD-ALDE să abordeze foarte serios chestiunea guvernării, informează Mediafax.

„Așa cum a declarat președintele României, acționează în cadrul constituțional. Și la modul în care PSD-ALDE înțeleg să guverneze țara, schimbând miniștri de la o zi la alta, consider că are toată îndreptățirea să ceară celor din PSD-ALDE să abordeze foarte serios chestiunea guvernării și nu în acest mod. (...) În acest moment, sunt diverse informații cu privire la acest gest (demisia - n.r.)al dlui. Șova. Ceea ce pot să vă spun este că el are toate drepturile de semnătură până la eliberarea din funcție”, a declarat Ionel Dancă, joi la Parlament.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, că nu va lua o decizie în ceea ce privește cea de-a doua remaniere guvernamentală, privind portofoliile de la Transporturi și Dezvoltare, decât după sărbătorile Centenarului și data de 1 Decembrie.

"PSD este la al treilea guvern în nici doi ani, au fost schimbate enorm de multe persoane pe pozițiile de ministru, i-am numărat, nu o să vă vină să credeți, sunt 70 de politicieni care au fost sau sunt acum miniștri în aceste guverne. Așa nu se poate guvena, e imposibil să schimbi miniștri toată ziua bună ziua, de asta se ocupă PSD. Cum să ne imaginăm că poate să funcționeze un guvern cu două remanieri într-o săptămână? Eu nu sunt de acord să contribui la o astfel de guvernare care seamănă cu un carusel. În acest sens, ca să fie lămurită chestiunea în această săptămână, nu va mai exista nicio schimbare de miniștri, iar această chestiune care mi-a fost propusă azi va fi luată în analiză cel mai devreme după sărbătorile Centenarului și zilei de 1 decembrie. Până atunci nu se va întâmpla nimic. După 1 decembrie putem să discutăm dacă va fi cazul. Până atunci nu vom schimba miniștri", a anunțat președintele Klaus Iohannis.

Totodată, Lucian Șova și-a înregistrat, joi, la ora 10.48, demisia din funcția de ministru al Transporturilor la cabinetul premierului, au precizat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale. Demersul lui Șova a venit ca urmare a deciziei PSD de a-l remania, mandatul său urmând să fie preluat de Mircea Drăghici. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, la finalul ședinței CEx al PSD de miercuri, că o va propune pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării și pe Mircea Drăghici la Ministerul Transporturilor.