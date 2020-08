PNL jubilează după decizia DIICOT în cazul 10 august: 'Am spus că lucrurile nu vor rămâne așa!'

“După ce a fost anunțată clasarea acuzațiilor împotriva șefilor Jandarmeriei în dosarul 10 august, am scris aici că deciziile justiției nu pot fi comentate de politicieni, dar că, din perspectiva mea, lucrurile nu vor rămâne așa, pentru că ar fi nedrept și ar afecta trăinicia democrației românești”, a afirmat vicepreședintele Comisiei de Apărare, liberalul Ovidiu Raețchi.

DIICOT a redeschis dosarele penale pentru șefii Jandarmeriei în Dosarul 10 august, potrivit unui comunicat de presă emis azi. Dosarul fusese clasat parțial pe 15 iulie: procurorii au stabilit că nu a fost tentativă de lovitură de stat, iar foștii șefi ai Jandameriei scoși de sub urmărire penală.

“Am văzut că principiul de a nu discuta agresiv și apăsat o decizie a justiției a revoltat multă lume. Și am înteles prea bine de ce. Însă nu mi-aș schimba această poziție pentru nimic în lume. Ani de zile am ținut piept pesediștilor prin studiouri TV, când vorbeau numai despre "dosare politice", despre cum îi vânează procurorii, despre cum vor ei sa reformeze DNA prin doctrina Tudorel Toader. Si, în tot acest timp, am luptat pentru a impune principiul "politicienii sa stea departe de justiție, care își va găsi singură resursele pentru a se regla". Nu cred ca acest principiu trebuie să se aplice numai când deciziile procurorilor sau judecătorilor ne sunt pe plac. Dimpotrivă. O justiție liberă - deci sănătoasă sau măcar pe cale de a se însănătoși - se consolidează tocmai atunci când e protejată de politicienii pe care hotărârile sale o nemulțumesc.

Faptul că azi DIICOT reia ancheta fața de autorii represiunii din 10 august este nu doar un lucru firesc, decent, elementar, dar dovedește că, într-adevăr, justiția are puterea de a-și înțelege și a-și corija propriile erori. E drept, pe de altă parte, că acest lucru s-a întâmplat și pentru că reacția de indignare a societății civile a fost imediată și virulentă. Societatea civilă, spre deosebire de politicieni, avea dreptul să vorbească. Și a facut-o impecabil. Cred ca suntem profund îndatorați - ca societate liberă, deschisă, justă - unor oameni care au luptat în aceste zile - în mod voluntar, în timpul lor liber - pentru găsirea adevărului în dosarul 10 august”, a scris Ovidiu Raețchi pe contul său de Facebook.

