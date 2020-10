PNL Maramureş va desemna în următoarea perioadă candidaţii pentru poziţia de viceprimar în municipiile Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei, în tandem cu demersurile de formare a majorităţii în Consiliile Locale ale celor două oraşe, dar şi în alte localităţi, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, liderul filialei liberale, Ionel Bogdan, preşedinte ales al Consiliului Judeţean Maramureş, potrivit Agerpres.

"PNL este un partid serios, PNL nu a fugit niciodată de responsabilitate. Drept urmare, nici eu, nici colegii mei din PNL Maramureş nu fugim de responsabilitate. Dacă vom reuşi să întrunim o majoritate în municipiile Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei, cu siguranţă vom desemna un candidat de viceprimar. Repet: dacă reuşim să avem majoritate. Pentru că astăzi, în Baia Mare, avem 7 consilieri locali, iar ca să avem majoritate avem nevoie de 12. În Sighetu Marmaţiei, avem tot 7 consilieri locali, iar ca să avem majoritate avem nevoie de 12, dacă reuşim. Eu cred că, cel puţin la Sighetu Marmaţiei, vom reuşi în cele din urmă să discutăm cu toate partidele şi să ajungem la un consens pentru proiectele de dezvoltare atât pentru Sighetu Marmaţiei, cât şi pentru judeţul Maramureş. Cred că vom avea un candidat foarte puternic pentru postul de viceprimar la Sighetu Marmaţiei", a spus Ionel Bogdan.

Acesta a precizat că formarea majorităţilor în cele 76 de localităţi rurale şi urbane din judeţul Maramureş se află în evoluţie, fiecare organizaţie având libertatea de a alege.

"În ce priveşte formarea majorităţilor se poartă discuţii în fiecare localitate (76 de comune, n.red.) din judeţul Maramureş. În fiecare unitate administrativ-teritorială se poartă în acest moment discuţii pentru formarea majorităţilor şi despre viceprimari. Nu ştiu exact stadiul negocierilor pentru că am lăsat organizaţiile locale să-şi discute alegerile, iar dacă pot să-i sprijin undeva, vă daţi seama că îmi sprijin colegii. În ceea ce priveşte alianţele cu PSD la noi sunt interzise printr-o hotărâre a Biroului Politic Naţional care a fost dată imediat după alegerile locale. Noi nu facem alianţe cu PSD, nici în Maramureş, nici în alte judeţe din România", a declarat Ionel Bogdan.

De asemenea, desemnarea candidatului pentru postul de viceprimar al municipiului Baia Mare va fi discutată în cadrul organizaţiei, iar printre numele avansate se află şi fost candidat din alegerile locale, antreprenorul Mircea Cirţ.

"Aici va fi o discuţie în momentul care vom avea creionată o majoritate, dacă o vom avea, repet. Va fi o discuţie internă în primul rând în PNL Baia Mare care e o organizaţie puternică şi dinamică, o organizaţie care are resurse. Lista PNL din Consiliul Local Baia Mare e una serioasă, una care ne permite să venim cu o propunere serioasă de candidat. Poate fi Mircea Cirţ (candidatul pentru primărie, n.red.), poate fi Călin Bota (preşedintele organizaţiei municipale, n.red.) , poate fi Cristi Niculescu Ţâgârlaş (purtătorul de cuvânt al partidului, n.red.), pot fi şi alţi colegi mai tineri din această listă. Deci, resurse există şi dacă vom obţine această poziţie în Primăria Baia Mare cu siguranţă o vom obţine pe proiecte şi pe ceea ce vrem să facem pentru locuitorii municipiului Baia Mare", a spus Ionel Bogdan.

În privinţa listei pentru alegerile parlamentare, liderul PNL a anunţat că pe s-au înscris mai multe persoane, însă a evitat să pronunţe nume.

"S-au înscris mai mulţi colegi în această competiţie internă, iar în cadrul şedinţelor pe care le vom avea stabilim ordinea pe listă în această competiţie electorală care urmează în luna decembrie", a spus Ionel Bogdan.

Preşedintele PNL Maramureş a lansat în cadrul conferinţei de presă un "pact de bună guvernare" a judeţului Maramureş, adresat partidelor politice cu reprezentanţi aleşi în Consiliile Locale şi în Consiliul Judeţean, mai puţin PSD.

"Eu am spus-o din capul locului, chiar din prima zi după alegeri, că vom discuta şi negocia cu toate partidele care au reprezentanţi în Consiliile Locale, în Consiliul Judeţean şi care vor cu adevărat să dezvoltăm Maramureşul, mai puţin PSD. Drept urmare am şi avut un set de discuţii cu reprezentanţii partidelor, mai puţin cu PSD, în ultima perioadă. Tocmai de aceea am venit cu acest plan, cu acest pact, un pact pentru dezvoltarea Maramureşului, acest pact care vine tocmai în sprijinul acestor negocieri. Adică, nu mai discutăm numai pe funcţii, aşa cum doresc cei din majoritatea partidelor, discutăm, în primul rând, pe principii de bună guvernare locală. Discutăm pe proiecte. Pot să vină şi dânşii cu proiecte pentru că eu sunt dispus să discutăm, pentru că nu deţin adevărul suprem şi sunt convins că acolo unde sunt mai mulţi oameni, mai multe idei, lucrurile pot să iasă mai bine. Drept urmare îi aştept pe toţi la discuţii cu principii sănătoase de bună guvernare, cu propuneri de proiecte noi pentru Maramureş", a spus Ionel Bogdan.