Dacian Cioloș își declară surprinderea: 'Discuţiile PNL cu Marcel Ciolacu diferă de la cer la pământ cu cele avute cu USR-PLUS. PNL pare anesteziat'

Fostul premier Dacian Cioloş se declară uimit de negocierile pe care le-au purtat liberalii cu PSD la guvernare.

„Nu pot să îmi ascund uimirea în faţa bambiliciului pe care îl joacă preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, cu PNL. Şi nici revolta, când văd cum joacă bambilici cu întreaga ţară şi cu guvernarea. Înţeleg că Ciolacu vrea să aibă întâi desemnarea ca prim-ministru şi abia apoi să discute despre guvern, ministere şi program de guvernare. Deci, adio stabilitate, adio acord politic. O iau de la capăt cu împărţeala funcţiilor şi banilor pentru partide odată Ciolacu înscăunat, însă cu ţara în plină criză, cu găuri în buget, fără PNRR, cu război la graniţe, cu profesorii în grevă, cu cei din sistemul sanitar pregătindu-se să iasă în stradă. Totul a fost praf în ochi", a scris Cioloş, pe Facebook.

"Discuţiile actuale ale PNL cu Marcel Ciolacu diferă de la cer la pământ cu cele avute cu USR PLUS. PNL pare anesteziat şi incapabil de orice reacţie, după ce aproape aceiaşi oameni au dus săptămâni la rând cu noi un soi de negociere nervoasă în care ambele partide ţineau să fie cât mai băţoase în faţa celuilalt. Văd că acum PSD face ce vrea cu PNL, ba vrea rotativă, ba nu vrea rotativă, ba e vioara întâi, dar nu când sunt greve, şi tot aşa. După ce USR PLUS şi PNL au punctat electoral împotriva lui Dragnea şi a PSD, reuşind să avem împreună la acea vreme capacitatea de a construi o majoritate guvernamentală, uite că terminăm mandatul oferindu-le ţara pe tavă tocmai acelora pe care am încercat să îi îndepărtăm de putere. Trebuie să avem puterea să recunoaştem un eşec politic atunci când îl vedem în faţa ochilor, mai ales că am şi contribuit la el", a subliniat fostul premier.

Balet și ciomăgeală

Potrivit eurodeputatului, "chiar dacă regretul la văzul dramei PNL-ului şi cel trăit la destrămarea restului opoziţiei sunt considerabile, trebuie să înţelegem că PSD rămâne un pericol real pentru dezvoltarea României".

"La baletul lui Marcel Ciolacu adăugaţi ciomăgeala retorică, momentan, a lui George Simion şi o să vedeţi că, dacă nu ne trezim, o să plătim scump, inclusiv cei care se lasă vrăjiţi de cazaciocul lui Simion. Personal, regret că am ajuns aici. Pentru ţară, e un dezastru. Ştiu din propria mea experienţă politică, şi de la Bucureşti, şi de la Bruxelles, că schimbarea se discută, se negociază şi se întâmplă atunci când există consens. Reforma reală nu se face cu nervi şi cu excese. Se face calculat şi raţional atunci când vrem să obţinem mai mult decât o bucată de hârtie cu un text pe ea", a argumentat Cioloş.